«Счет шел на секунды»: как новосибирские инспекторы ДПС спасали жизни людей – пять трогательных историй

Инспекторы ДПС множество раз спасали жизни людей. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

3 июля Госавтоинспекция МВД России отмечает 90-летие. Обычно о сотрудниках ДПС вспоминают, когда они оформляют ДТП, проверяют документы или регулируют движение. Но за годы службы новосибирские инспекторы не раз оказывались в ситуациях, когда от их решений зависели человеческие жизни.

К юбилею службы КП-Новосибирск вспомнила несколько историй, в которых инспекторы ДПС стали настоящими спасателями.

СЕРДЦЕ ГРУДНИЧКА ОСТАНОВИЛОСЬ ПО ДОРОГЕ В БОЛЬНИЦУ

Один из самых драматичных случаев произошел осенью 2012 года.

В дежурную часть Госавтоинспекции позвонили сотрудники скорой помощи. Они везли из инфекционного отделения Детской городской клинической больницы № 3 младенца, у которого остановилось сердце. Ребенка нужно было срочно доставить на улицу Вертковскую, но город стоял в пробках.

Ближе всех к больнице оказался экипаж лейтенанта полиции Евгения Скубко и прапорщика полиции Андрея Хлебникова. Инспекторы немедленно выехали навстречу скорой.

Благодаря инспекторам ДПС Евгению Скубко и Андрею Хлебникову малыша успели довезти в больницу.

Самым сложным участком оказался Димитровский мост. Чтобы не потерять драгоценные секунды, инспекторы полностью перекрыли движение по встречной полосе. К сопровождению подключили еще более десяти экипажей ДПС.

В итоге врачам удалось вовремя доставить ребенка в больницу и запустить его сердце.

НАШЛИ ИЗБИТОГО МУЖЧИНУ БЕЗ СОЗНАНИЯ

Весной 2014 года сотрудники ДПС спасли новосибирца, которого жестоко избили в подъезде дома на улице Народной.

Олег Родыгин зашел в подъезд, где на него напали двое мужчин. Драка продолжилась уже в лифте, где после одного из ударов мужчина потерял сознание.

К счастью, соседи вызвали полицию. Через несколько минут на место прибыли старший лейтенант Александр Елизаров и лейтенант Андрей Лузан.

Инспекторы задержали нападавших, оказали пострадавшему первую помощь и дождались приезда скорой помощи. Позже Олег специально разыскал своих спасителей, чтобы лично поблагодарить их перед всем полком Госавтоинспекции.

ПРИ МОРОЗЕ ПОД 40 СПАСЛИ ПАЦИЕНТОВ СЛОМАННОЙ СКОРОЙ

В январе 2018 года помощь инспекторов понадобилась уже медикам.

Рано утром на трассе в Мошковском районе заглохла машина скорой помощи, которая везла двух тяжелых пациентов из Горно-Алтайска в Томск. На улице стоял почти сорокаградусный мороз, а салон автомобиля стремительно остывал.

О происшествии инспекторам сообщил один из проезжавших водителей. На место сразу выехали несколько экипажей ДПС. Пациентов пересадили в патрульные автомобили и отвезли согреваться в Мошковскую центральную районную больницу. Водителя скорой также сначала разместили в служебной машине, а затем доставили в больницу.

Командир взвода полка ДПС Вячеслав Дмитриев одним из первых отправился на помощь к заглохшей машине «Скорой». Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области

Неисправную скорую инспекторы Алексей Байструков и Василий Румянцев отбуксировали в теплый гараж, где автомобиль смогли отремонтировать.

Позже пациентов продолжили перевозить уже на другой машине скорой помощи.

ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ПОМОГЛА РАСКРЫТЬ РАЗБОЙ

Еще одна история произошла в 2016 году во время обычного рейда Госавтоинспекции.

Инспекторы останавливали автомобили для проверки документов. Один из водителей заметно нервничал, а документов на машину у него не оказалось. Вместе с ним в салоне находились еще двое мужчин.

Лейтенант полиции Роман Белов попросил всех выйти из автомобиля. В этот момент один из пассажиров неожиданно сообщил, что именно он является владельцем машины, а автомобиль у него только что отобрали.

Как выяснилось позже, двое молодых людей, угрожая пистолетом, напали на мужчину, забрали телефон, ключи от автомобиля и заставили снять с банковской карты деньги.

Подозреваемых задержали прямо на месте. Полицейские изъяли пневматический пистолет, патроны, похищенные деньги и телефон, а потерпевший смог вернуть свое имущество.

СПАСЛИ ИЗ ОГНЯ СПЯЩИХ ЛЮДЕЙ

Еще один случай произошел в ночь на 16 марта 2015 года в селе Сокур Мошковского района. Инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Александр Кузов и лейтенант полиции Александр Маломаленко во время патрулирования заметили горящий частный дом.

Полицейские сразу вызвали пожарных и бросились к зданию. Двери никто не открывал, и, понимая, что счет идет на минуты, инспекторы приняли решение выбить их. Внутри они обнаружили спящих людей, двух мужчин и двух женщин, и вывели их из дома.

После этого автоинспекторы вместе с местными жителями помогали сдерживать огонь, закидывая горящую баню снегом, чтобы пламя не перекинулось на жилую часть. Когда прибыли пожарные, они окончательно ликвидировали возгорание.

За этот поступок сотрудники Госавтоинспекции были отмечены благодарностью.

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