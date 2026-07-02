Пожар на бывшем мусорном полигоне в поселке Горный 2 июля 2026 начался рано утром, и его не могут потушить уже несколько часов. Что сейчас происходит на месте ЧП, КП-Новосибирск рассказали местные жители.
На данный момент известно, что в 2025 году было принято решение о заакрытии полигона. Это означало, что объект больше не будет использоваться, а твердые коммунальные отходы начали вывозить на другой полигон.
Что же стало причиной ЧП? В администрации Тогучинского района сообщили, что информации о причинах и обстоятельствах возгорания пока нет. Корреспондентам КП-Новосибирск сообщили, что на месте работают пожарные.
Сейчас местные жители постят в сетях фото и видео с места ЧП и рассказывают, что происходит в Горном:
- Дым и гарь по всей округе, горит уже 7 часов, - рассказал КП-Новосибирск жительница Горного.
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