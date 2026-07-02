Полигон закрыли в 2025 году. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Пожар на бывшем мусорном полигоне в поселке Горный 2 июля 2026 начался рано утром, и его не могут потушить уже несколько часов. Что сейчас происходит на месте ЧП, КП-Новосибирск рассказали местные жители.

Пожар в поселке Горный под Новосибирском

ПРИЧИНЫ ПОЖАРА НА МУСОРНОМ ПОЛИГОНЕ В ГОРНОМ

На данный момент известно, что в 2025 году было принято решение о заакрытии полигона. Это означало, что объект больше не будет использоваться, а твердые коммунальные отходы начали вывозить на другой полигон.

Рядом с полигоном находятся жилые дома. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Что же стало причиной ЧП? В администрации Тогучинского района сообщили, что информации о причинах и обстоятельствах возгорания пока нет. Корреспондентам КП-Новосибирск сообщили, что на месте работают пожарные.

ФОТО И ВИДЕО ПОЖАРА НА МУСОРНОМ ПОЛИГОНЕ В ГОРНОМ

Сейчас местные жители постят в сетях фото и видео с места ЧП и рассказывают, что происходит в Горном:

- Дым и гарь по всей округе, горит уже 7 часов, - рассказал КП-Новосибирск жительница Горного.

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