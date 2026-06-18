Повестка дня девятой сессии Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва

Фото: Пресс-служба Совета депутатов города Новосибирска

1. О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 (первое чтение)

2. О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 20.03.2019 № 762 «Об утверждении коэффициента Ки, применяемого для определения размера платы за размещение объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях и земельных участках, расположенных в границах города Новосибирска» (первое чтение)

3. О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 260 (первое чтение)

4. О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 262 (первое чтение)

5. О признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

6. О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2022 № 409 (первое чтение)

7. О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 266 (первое чтение)

8. О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 264 (первое чтение)

9. О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 258 (первое чтение)

10. О внесении изменения в абзац первый пункта 6.1 Положения о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 (первое чтение)

11. О внесении изменений в Положение о предоставлении жилых помещений по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 21.05.2003 № 255 (первое чтение)

12. О Положении о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

13. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (первое чтение)

14. О внесении изменений в Положение об администрации района (округа по районам) города Новосибирска, утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 (первое чтение)

15. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска» (первое чтение)

16. О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528 «О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска» (первое чтение)

17. Об изменении границ территории ТОС «Бугринский» и о признании утратившим силу решения Совета депутатов города Новосибирска от 30.04.2025 № 923 «Об изменении границ территории ТОС «Бугринский» (первое чтение)

18. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2026 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2025 № 93

19. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д.В. Асанцев