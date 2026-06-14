«Стрелял вслед уезжающей машине»: в Новосибирске мужчина открыл огонь у жилого дома

Мужчина начал стрелять по автомобилю. Фото: Кадр из видео/«У нас на Шлюзе»

В ночь на 14 июня жители улицы Шлюзовой в Советском районе Новосибирска сообщили о звуках выстрелов. По словам очевидцев, они доносились со стороны торгового центра «Маяк».

Как оказалось, возле дома №20 действительно произошел конфликт. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мимо компании, сидевшей на скамейке, проезжает черный автомобиль. После этого один из мужчин достает предмет, похожий на оружие, и начинает стрелять в сторону машины. Затем он бросается за автомобилем и продолжает стрельбу уже на ходу.

В Новосибирске на Шлюзе устроили перестрелку

— Около полуночи компания сидела на лавочке у восьмого подъезда и выпивала. Мимо проехала машина, и лысый мужчина сразу агрессивно на нее отреагировал. Стрелял по ней уже в движении, практически до третьего подъезда. Камеры домофонов все записали, — рассказал КП-Новосибирск очевидец, попросивший не называть его имени.

Другие жители микрорайона утверждают, что выстрелы были слышны не только около полуночи, но и примерно в половине второго ночи.

— После этого он подошел к своей машине и долго в ней что-то искал. К компании подошли еще двое человек, затем приехали полицейские, которые поговорили со всеми участниками конфликта. Кто-то из компании стрелявшего подписал какие-то бумаги, после чего сотрудники полиции уехали, а компания продолжила отдыхать на том же месте, — написал один из жителей в группе «У нас на Шлюзе».

Впрочем, подтвердить эту информацию затруднительно: данный момент не попал в объективы камер.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

— В отдел полиции №10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение от гражданина о совершении противоправных действий на территории Советского района. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке, на место выезжали сотрудники полиции. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к противоправным действиям, — сообщили КП-Новосибирск в полиции.

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