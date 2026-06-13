«Друзья не заметили, как она пропала»: 18-летняя девушка утонула на Новосибирском водохранилище

Компания молодых людей отдыхала на берегу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Новосибирском водохранилище во время отдыха на пляже «Бумеранг» утонула 18-летняя девушка. Компания молодых людей отдыхала на берегу и отправилась купаться. В какой-то момент девушка исчезла из виду. Как именно это произошло, никто из присутствующих не заметил.

- Сначала искали сами. Не нашли. Обратились к спасателям. Тело девушки обнаружили и извлекли из воды, - сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Накануне на пляже «Центральный» двое подростков 17 и 18 лет решили доплыть до острова Тань-Вань. Спустя некоторое время молодые люди пропали из виду. Их друзья забили тревогу лишь через два часа.

Спасатели обследовали акваторию и остров, однако обнаружить подростков не удалось. Позже выяснилось, что юноши самостоятельно добрались до берега на сапбордах с помощью незнакомых людей. Медицинская помощь им не потребовалась.

Спасатели напоминают, что отдых у воды требует особой осторожности. Даже опытные пловцы могут столкнуться с сильным течением, судорогами или внезапным ухудшением самочувствия.

Жителей просят не заплывать далеко от берега, не пытаться добраться вплавь до островов, а также немедленно обращаться за помощью, если человек пропал из виду. Каждая минута в таких ситуациях может иметь решающее значение.

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