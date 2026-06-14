Скорость ветра в Новосибирске достигнет 3-8 метров в секунду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе в столице Сибири прошли сильные ливни. Осадки ожидаются и в воскресенье. Подробнее о погоде в Новосибирске 14 июня 2026 – в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 14 ИЮНЯ

Скорость ветра в Новосибирске достигнет 3-8 метров в секунду. В Новосибирской области скорость будет такой же, но местами с порывами до 14 метров в секунду и до 18 при грозах.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 14 ИЮНЯ

Ночью столбики термометров в Новосибирске покажут +16...+18 градусов. Днем потеплеет до +25...+27.

В регионе температура ночью опустится до +13…+18 градусов. Днем прогнозируют до +25…+30 градусов.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 14 ИЮНЯ

В Новосибирске ожидается переменная облачность и грозы. В первой половине ночи в городе возможен кратковременный дождь с грозой. После полуночи осадки прекратятся, а днем непогода вернется снова - синоптики обещают кратковременный дождь и грозу.

В области характер погоды будет похожим: переменная облачность и кратковременные дожди с грозами в отдельных районах. Специалисты предупреждают, что во время грозы местами могут выпадать сильные осадки. Ночью и утром в некоторых районах региона возможны туманы.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 14 ИЮНЯ

В Новосибирске атмосферное давление будет колебаться от 744 до 756 миллиметров ртутного столба. Эти показатели считаются обычными для региона.

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