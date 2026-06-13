«Вышла из дома и не вернулась»: 14-летнюю девочку с пирсингом больше недели ищут в Новосибирске

Девочку не видели с 5 июня. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт" Новосибирской области

В Новосибирске разыскивают 14-летнюю девочку, которая пропала без вести. Она вышла из дома в Кировском районе 5 июня и с тех пор не возвращалась. Ее местонахождение остается неизвестным уже больше недели. Поисками занимаются полиция и волонтеры.

Согласно ориентировке, рост девочки составляет 170 сантиметров, телосложение нормальное. У нее черные волосы и карие глаза. В день исчезновения была одета в серую кофту, черную футболку, зеленые камуфляжные штаны и черные кроссовки. При себе у нее была черная сумка.

Информация о пропаже подростка появилась спустя несколько дней после 5 июня. Сейчас известно лишь то, что девочка покинула дом в Кировском районе Новосибирска и перестала выходить на связь. Никаких дополнительных подробностей о ее возможном маршруте или обстоятельствах исчезновения на данный момент нет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят незамедлительно обращаться по телефонам: 8 800 700 54 52 (горячая линия) или 112.

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