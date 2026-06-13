«Я не чувствую ног и рук»: режиссер-документалист Валентина Булаева перестала ходить после падения с велосипеда

Валентина получила травму, катаясь на велосипеде. Фото: предоставлено героиней публикации

Режиссер-документалист из Нижнего Новгорода Валентина Булаева вела активную творческую жизнь, снимала фильмы и работала над проектами в разных городах страны. Но все изменилось в один день летом 2024 года: обычная велосипедная прогулка в родном поселке закончилась тяжелой травмой спинного мозга и полной потерей чувствительности. С тех пор девушка проходит долгий путь восстановления, перенесла тяжелые осложнения и теперь надеется на операцию за рубежом, которая может вернуть ей возможность ходить. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

«Я СРАЗУ ПЕРЕСТАЛА ЧУВСТВОВАТЬ НОГИ»

Все произошло в родном поселке Валентины Мухтолово в день рождения родного брата.

- Дорога была неполноценной. Она была сужена, откопана немного, так как весной делали дренаж. Я ехала на велосипеде, не увидела пред ля уток и перелетела через эту огромную канаву, после чего сильно ударилась шеей о кучу дерна с щебнем, которую не убрали после работ. Я не потеряла сознание, но моментально потеряла чувствительность ног, а потом и всего тела с уровня груди. Ко мне сразу начали подходить люди, вызвали скорую помощь. Потом приехала скорая, и меня увезли в городскую больницу, - рассказала девушка КП-Новосибирск.

После обследования врачи диагностировали сильный ушиб спинного мозга, контузию. По словам Валентины, медики обнаружили отек на уровне трех позвонков. Ей объяснили, что именно он препятствует проводимости нервных сигналов.

- Врачи сказали, что я смогу ходить, когда отек спадет. Они так и сказали, что я смогу бегать и прыгать, но нужно подождать, - добавила девушка.

Валентина занимается на природе. Фото: предоставлено героиней публикации

«ВРАЧ ОСМОТРЕЛ МЕНЯ И УЖАСНУЛСЯ»

Во время лечения Валентина столкнулась с серьезными осложнениями.

- Когда лежала в реанимации, я «заработала» страшнейший пролежень в области крестца 4 степени. Это некроз тканей почти до костей. Дело в том, что в больнице меня не переворачивали. Когда пришел врач, он попросил медперсонал перевернуть меня и ужаснулся. Я лежала на майке, в которой меня привезли, в траве и грязи с места происшествия. Из-за некроза меня два раза вытаскивали с того света, так как температура была высокой и ничем не сбивалась, - рассказала Валентина.

Полностью залечить пролежни удалось только после пластической операции, которую Валентина сделала через год после травмы.

Девушка стоит с поддержкой. Фото: предоставлено героиней публикации

ОПЕРАЦИЯ ЗА 10 МЛН

Спустя время в реабилитационном центре главврач объяснил, что в России Валентина сможет восстановиться лишь частично, тогда как в Китае проводят операции, которые помогают пациентам вновь ходить.

Помочь с поиском специалистов удалось врачу китайской медицины, который приезжал к Валентине домой для проведения процедуры иглорефлексотерапии. Через его знакомых, которые занимаются организацией медицинских услуг в лучших больницах Китая, семья смогла выйти на нейрохирургов из Китая.

- Операция, которая мне нужна, проводится в Шанхае и Пекине. 21 мая у нас была консультация, и нейрохирург сказал, что я подхожу под эту операцию. Слава богу, у меня не третья степень тяжести, а вторая. Головной мозг у меня не поврежден, сигналы идут, есть некоторые движения в ногах, могу вставать и стоять с поддержкой, - рассказала Валентина.

На реабилитации в Пироговском центре. Фото: предоставлено героиней публикации

После операции девушке предстоит провести 2-3 месяца в реабилитационном центре под наблюдением врачей. Стоимость лечения вместе с операцией превышает 10 миллионов рублей.

«ПАЛЬЦЫ ДВИГАЮТСЯ СЛАБО»

Сейчас Валентина продолжает реабилитацию и отмечает положительные изменения в своем состоянии.

- В настоящий момент держу баланс только сидя, стоя - уже с поддержкой. Если мне помогают, я могу поднимать таз лежа - это огромнейший плюс. Пальцы двигаются слабо. Я могу держать какие-то предметы руками, если они не сильно тяжелые. Если не получается, то обеими руками, - рассказала Валентина.

Занятия в бассейне. Фото: предоставлено героиней публикации

У Валентины два образования. Первое она получила по специальности переводчика иностранных языков, изучала английский, немецкий и испанский языки. Однако работать по этой профессии не стала.

Позже девушка окончила ВГИК и получила специальность режиссера кино и телевидения. С 2016 года она работает в этой сфере и создала собственную онлайн-киношколу для подготовки абитуриентов в российские и зарубежные киновузы. После травмы Валентина продолжила работать дистанционно, но без преподавания. Сейчас она живет в Москве вместе с мамой, которая помогает ей в повседневной жизни.

С Новосибирской областью Валентину связывает работа над документальным фильмом «Дай мне руку».

- Бердск стал для меня родным городом. Я была там два раза, мы снимали документальное кино про детей с особыми потребностями, - рассказала Валентина.

Валентина давала интервью на Первом канале о фильме "Дай мне руку". Фото: предоставлено героиней публикации

Если вы хотите помочь Валентине, всю необходимую информацию можно получить по номеру +7 926 456 56 45.

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