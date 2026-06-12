Если захотите выйти на улицу, то возьмите с собой зонт. Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 13 июня, в Новосибирске ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до +31 градуса, но сильный ветер и осадки могут испортить планы на вечер. Какой будет погода в Новосибирске 13 июня 2026 — в нашем материале

Прогноз погоды в Новосибирске на 13 июня

В Новосибирске установится типичная для июня погода — жаркая, но неустойчивая. Синоптики прогнозируют резкие перепады: от утреннего солнца к вечерним грозам с порывистым ветром.

В субботу будет переменная облачность. Ночью и утром местами возможен туман. Основная опасность — дневные грозы, которые могут сопровождаться сильными дождями и шквалистым ветром.

Температура воздуха в Новосибирске 13 июня

Ночью термометры покажут +11…+16 градусов, местами столбики могут подняться до +21. Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +26…+31 градуса. Ветер усилится: порывы местами будут достигать 14 метров в секунду, а при грозах — до 18 метров в секунду.

Осадки в Новосибирске 13 июня

Ночью в отдельных районах возможны небольшие дожди и грозы. При грозах осадки могут переходить в умеренные.

Днем ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Давление в Новосибирске 13 июня

Атмосферное давление в пятницу составит 745,5 миллиметра ртутного столба.

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