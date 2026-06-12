«На месте ожога у него свисала кожа»: в Новосибирске у ребенка в руках взорвалась жидкость для розжига

На пляже в Новосибирске у ребенка в руках взорвался флакон с розжигом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧП с ребенком произошло на Юго-Западном котловане: в руках у мальчика, которому на вид было 9-11 лет, взорвалась жидкость для розжига. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

По одной из версий, ребенок нес емкость с жидкостью для розжига и подошел слишком близко к открытому огню, из-за чего она вспыхнула. По второй версии, бвллончик долго лежал на солнце и сильно нагрелся. Так это или нет, предстоит еще разобраться. На данный момент известно, что емкость взорвалась прямо в руках у мальчика, после чего на нем загорелась одежда.

- Я была в воде и краем глаза увидела, что на берегу что-то мелькнуло. Я не особо удивилась, так как подумала, что кто-то разжег мангал. Через пару секунд туда сбежалась толпа. Мы тоже решили помочь: сначала подумали, что кто-то тонул. А когда подошли, то увидели мальчика, который кричит, что он загорелся. По телу у него были ожоги, свисал обгоревший слой кожи. Ожоги были сильными, - рассказала КП-Новосибирск очевидица.

Очевидцы помогли родителям школьника потушить пламя.

- Папа ребенка успокаивал мальчика, его мама вызвала скорую, - рассказвли КП-Новосибирск очевидцы.

По словам свидетелей, бригада скорой помощи приехала примерно через полчаса. Врачи наложили на обгоревшую кожу мальчика специальные повязки и увезли его в больницу. Насколько тяжелые ожоги у ребенка, пока неизвестно.

Просим родных мальчика и очевидцев случившегося ссвязаться с редакцией КП-Новосибирск по тел. 8-923-145-11-03.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Кто ответит за ЧП?

Ситуацию прокомментировал адвокат Михаил Спиридонов:

- Здесь нужно рассматривать два аспекта. Первый: почему в момент ЧП ребенок в принциме был с опасной жидкостью в руках? Почему взрослые не усмотрели? Родителей мальчика могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Второй момент - насколько качественной была сама жидкость для розжига? Не было ли какого-то брака, из-за которого произошла беда? Эти вопросы уже надо направить к производителю и продавцу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX