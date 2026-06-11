«Картину уже спасали медом и рыбьим клеем»: украинский дрон ударил по той же панораме, что гитлеровцы в 1942-м

Пожар в Панораме тушили десятки сотрудников МЧС. Фото: max.ru/razvozhaev

Ночью 10 июня 2026 года украинский дрон атаковал музей «Панорама обороны Севастополя». Пожар тушили больше 80 человек. Часть оригиналов исторического полотна Франца Рубо чудом уцелела. Но главное — история сделала мрачный круг.

Современные украинские нацисты бьют по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Ровно 83 года назад, 25 июня 1942-го, по этому же музею ударили немецкие нацисты. И тогда и сейчас искусство оказалось сильнее зла.

КАК ГОРЕЛА ПАНОРАМА В 1942-м

Тогда пять немецких бомбардировщиков сбросили на здание фугасные бомбы. Начался сильный пожар. Затем нацисты добивали Панораму артиллерией. Полотно почти сгорело. Его спасали по кускам, эвакуируя в Новосибирск.

- Когда здание начало гореть и были вызваны курсанты, которые просто своими ножами разрезали панораму на огромные фрагменты, им было сразу сказано, что нужно вырезать те фрагменты, на которых написаны какие-то события. То есть они не трогали небо, а выбирали то, что в нижней части находится. Потом все эти фрагменты складывались в ящики живописными слоями внутрь, - рассказала КП-Новосибирск директор музея Новосибирска Елена Щукина. - Потом эти ящики были погружены на эсминец, который вывозил раненых из Севастополя. По дороге он подвергся обстрелу, но, тем не менее, всё-таки смог дойти до Новороссийска. Потом ящикам с фрагментами панорамы предстояло доехать в Грузию, где в Академии художеств они должны были храниться для дальнейшего восстановления.

Судьба панорамы оказалась сложнее. Через Каспийское море ее перевезли в Среднюю Азию. Она проехала по нескольким городам, пока не было принято решение перевезти ее в Новосибирск.

- Причиной этому было нахождение в нашем городе в эвакуации Третьяковской галереи и реставраторов, которым было решено доверить эту работу, - пояснила Елена Михайловна.

КАК СПАСАЛИ ШЕДЕВР В НОВОСИБИРСКЕ

Ящики с бесценным грузом оказались в здании оперного театра. Но что дальше?

- От директора Третьяковской галереи Замошкина, который возглавлял музейное хранилище в Оперном театре, последовала записка на имя Михаила Васильевича Кулагина, первого секретаря Новосибирского обкома, с просьбой выделить осетровый клей, куриные яйца, мёд, - продолжает Елена Щукина. - В городе была карточная система, и говорить о выделении таких продуктов было достаточно дерзко по тому времени. Но поскольку Кулагин нес персональную ответственность за обеспечение сохранности музейных ценностей величайшего уровня, то всё необходимое было выделено, и реставраторы стали обрабатывать полотна.

Картину уже спасали мёдом и рыбьим клеем. Фото: Музей обороны Севастополя

Мёд смешивали с рыбьим клеем. Этим составом пропитывали обожжённое, просоленное морской водой полотно. Для шедевра это было спасением.

В итоге удалось восстановить 86 фрагментов. В 1954 году они стали основой копии, которую потом увидел весь мир в Музее обороны Севастополя.

СОВРЕМЕННАЯ АТАКА: ИСКУССТВО СНОВА СИЛЬНЕЕ

Удар по зданию панорамы нанесли в 02:48 ночи. Беспилотник самолётного типа с кумулятивным зарядом пробил историческую медную крышу, вызвав пожар, которому присвоили четвёртый ранг сложности.

— Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага, — написал в MAX губернатор Севастополя Михаил Развожаев. — Уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею.

Панораму снова спасают реставраторы. История, выходит, повторяется. И каждый раз — с одним и тем же сценарием: нацисты бьют по нашей памяти, но шедевр и люди, которые его восстанавливают, оказываются сильнее.

— Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру своё истинное варварское лицо. Севастополь не боится, Севастополь помнит! — заявил губернатор. — Мы всё восстановим. Мы станем ещё сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем.

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