«Зашла в подъезд и пропала»: дело Ирины Сафоновой, которая загадочно исчезла в лифте 17 лет назад, вновь пересмотрят в Новосибирске

Двери того самого лифта, в котором нашли ключи от квартиры девушки. Фото: соцсети // Наталья ВАРСЕГОВА

Академгородок, ночь на 9 сентября 2009 года. Обычный двор, знакомый подъезд, лифт — и женщина, которая должна была подняться домой к сыну, словно растворяется в воздухе. Ни криков, ни следов борьбы, ни свидетелей. Только ключи, оставленные в лифте, и вопрос, на который до сих пор нет ответа: куда же она делась?

Сегодня Ирине Сафоновой исполнилось бы 45 лет. Более 17 лет загадку ее исчезновения не могут разгадать. Однако сейчас завеса может приоткрыться. В материале КП-Новосибирск вспоминаем всё, что известно об этом деле — и какие подвижки есть сейчас.

ЗАШЛА В ПОДЪЕЗД И ИСЧЕЗЛА

В ночь 9 сентября 28-летняя Ирина Сафонова в последний раз была у своего дома в Академгородке в Новосибирске. Уже было за полночь, женщина вернулась с позднего сеанса в кинотеатре, куда ее позвал друг Александр Скурихин. Со своим мужем Ирина жила фактически порознь, хотя официально не развелась. Жила она в квартире на улице Демакова, 1 с младшим братом Ильёй и сыном Андреем. После сеанса в кинотеатре «Победа» Александр отвёз Ирину на машине домой.

Информация о том, что Ирина примерно в полночь зашла в свой подъезд — это слова самого Александра. Так он сообщил следователям, но как всё было на самом деле, неизвестно — камер, расставленных вокруг домов, тогда еще не было. В 00.15 Александр отправил СМС-ку, сообщение было доставлено, но ответа не последовало — и мужчина уехал домой, думая, что спишется с Ириной утром. Ирина так и раньше поступала — приезжала домой и сразу ложилась спать. Андрей и Илья в тот вечер тоже легли, не дожидаясь, пока женщина вернется с ночного сеанса.

Куда исчезла девушка, до сих пор неизвестно. Фото: Личное фото с соцсетей

Только на следующий день около 7 утра ее хватились. Александр рассказывал, что мобильный Ирины был недоступен, и тогда он позвонил на домашний номер. Трубку взял ее сын Андрей и сказал, что мама до сих пор не вернулась…

Позднее станет известно, что в половину первого ночи домой возвращалась соседка Ирины. Зайдя в лифт, она наступила на газету, лежащую на полу. Это была газета рекламных объявлений из почтового ящика. Под газетой лежали ключи. Соседка забрала их домой, а следующим утром повесила в подъезде объявление о находке. Позже выяснилось, что это ключи от квартиры Сафоновой — ее брат их опознал.

Эта фотография из объявлений о поиске позже стала одной из самых известных фото Ирины. Фото: Соцсети

«ПОДОШЕЛ ПОБЛИЖЕ И УВИДЕЛ ЛИСТОВКУ С ФОТОГРАФИЕЙ МАМЫ»

Осенью 2009 года весь Новосибирск был заклеен объявлениями: на них — фотография молодой женщины с учебниками истории. А под ним — текст:

«ВНИМАНИЕ! УВД по Советскому району города Новосибирска разыскивается без вести пропавшая гражданка Сафонова Ирина Владимировна, 1981 года рождения, которая 9.09.2009 в 0.02 вошла в свой подъезд по улице Демакова Советского района города Новосибирска. Домой не пришла и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 24 - 26 лет, рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, лицо круглое, глаза карие, волосы светлые, ниже плеч, размер обуви 35.

Была одета: куртка-ветровка с капюшоном белого цвета в черную крапинку, водолазка коричневого цвета с коротким рукавом, джинсы синего цвета, кроссовки замшевые, черного цвета».

Ориентировка, которую распространяли волонтеры. Фото: Форум Академгородка

В Академгородке, где всё произошло, листовки появлялись буквально на каждом столбе. Горожане обсуждали случившееся на улицах и в транспорте и думали: «Как можно зайти домой и не дойти до квартиры? Это же не фантастика».

— Я не придал этому значения — мама могла быть у подружки. Собрался и пошел в школу. Днем заглянул к тете в гости, она жила в соседнем подъезде. Я часто бывал у нее днем, делал там уроки, обедал, пока мама на работе. Видимо, тетя уже знала о поисках мамы, поэтому попросила меня остаться у нее ночевать и на следующий день велела снова прийти к ней. О том, что мама пропала, мне никто не говорил. В сентябре уроки физкультуры проводили на улице. И во время занятия я увидел на одном из столбов на беговом кольце листовку. Подошел ближе и увидел фото мамы, — рассказывал «Комсомолке» Андрей Сафонов. Для него эта тема до сих пор очень болезненна.

Когда утром начались поиски, оперативники быстро оказались на месте. Зацепились сразу за ключи — почему они лежали на полу под газетой? Значит, кто-то зашёл в подъезд, взял газету, вызвал лифт… и в этот момент что-то произошло.

А вот что именно — версий за годы накопилось множество, от криминала до случайной трагедии. Но ни одна не получила подтверждения.

Следствие с самого начала отмечало: у Ирины был маленький ребёнок, стабильная жизнь и понятный круг общения. Мотивов «исчезать добровольно», бросив семью, у неё не было. Похитить Ирину, не запросив выкупа, тоже не могли. Проверялись близкие, знакомые, бывший супруг, у которого в Москве была другая семья. Под подозрение попадали разные версии, включая конфликт на личной почве. Александр Скурихин оставался главным подозреваемым, в конце концов, только он видел Ирину в последний раз, больше свидетелей в ту ночь у подъезда не было. Но ни одна линия не дала результата.

Спустя долгие годы расследование возобновили. Фото: Личное фото с соцсетей

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДЕЛУ СПУСТЯ ГОДЫ

Во время поисков добровольцы обследовали подвалы и чердаки района. В одном из подвалов даже нашли признаки того, что там кто-то мог находиться: следы пребывания, бытовой мусор, остатки еды. Позже появлялись и другие зацепки — в том числе обнаружение неизвестного захоронения женщины в области. Однако экспертизы не подтвердили связь с Ириной Сафоновой.

Александр Скурихин и его приятели тоже принимали участие в ее поисках. Но его тоже подозревали большинство поисков-любителей. Семья Ирины ему доверяла, а брат считал, что бойфренд не мог бы причинить его сестре никакой боли. Доказать же причастность Скурихина к исчезновению тогда не удалось. Дело в 2010 году приостановили, а в 2015 Ирину официально признали погибшей.

Но интерес не угас и спустя десятилетие. В разные годы следствие вновь возвращалось к материалам, а в последние годы расследование снова активизировали — уже с учётом современных технологий генетической экспертизы.

Следователи не исключают, что ключевые улики — те самые ключи и другие предметы из подъезда — могут дать новые ответы при повторном исследовании.

— В лифте нашли ключи и газету — это все является вещдоками по делу. Скорее всего, будут выделять хоть какие-то биологические следы с этих вещей, делать геномную экспертизу. А с помощью «геномки» сейчас удается раскрыть множество дел, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Также вновь опросят всех свидетелей происшествия. Если они врут, спустя годы это легче выяснить, так как человек начнет путаться в каких-то деталях. Так что хоть и прошло много лет, возможность найти виновных есть.

Следователи осторожны в прогнозах, но не закрывают дело окончательно. По их словам, современные методы криминалистики действительно позволяют раскрывать преступления, которые казались безнадёжными.

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