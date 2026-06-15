16 июня в Новосибирске будет жара до +28 градусов и гроза. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Новосибирска во вторник вновь ожидает жаркая погода, однако зонты лучше далеко не убирать. Какая будет погода в Новосибирске на 16 июня 2026 года — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 16 ИЮНЯ

По данным Западно-Сибирского УГМС, 16 июня в Новосибирской области сохранится неустойчивая погода. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, 3–8 метров в секунду, при грозах возможны порывы сильнее, до 14-19.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 16 ИЮНЯ

Ночью в Новосибирске ожидается около +16…+18 градусов. Днем воздух вновь хорошо прогреется — до +26…+28 градусов. По Новосибирской области ночные температуры составят +13…+18 градусов, местами теплее, а днем столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 16 ИЮНЯ

В течение суток в городе и районах области вероятны кратковременные дожди, местами возможны грозы. По всей Новосибирской области возможны более сильные ливни, а в некоторых районах — ещё и град. Несмотря на осадки, погода останется по-летнему теплой и душной.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 16 ИЮНЯ

Атмосферное давление в Новосибирске будет находиться около 742–744 миллиметров ртутного столба, существенных колебаний в течение суток не ожидается.

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