«Хамил и кидался на кондуктора»: в Новосибирске мужчина устроил дебош в автобусе

Очевидцы вызвали сотрудников Росгвардии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 15 июня, житель Новосибирска устроил дебош в автобусе №39 на перекрестке улиц Кирова и Бориса Богаткова. Предположительно, он был пьян или находился под действием наркотиков, сообщил КП-Новосибирск очевидец.

- Мужчина вел себя неадекватно. Он хамил кондуктору, кидался на нее. В какой-то момент достал купюру и начал пихать ей в лицо. Дети в транспорте испугались. Там был парень, он заступился, и они подрались. В итоге дебошира выгнали из автобуса, - рассказал очевидец.

По его словам, на этом мужчина не остановился. Он взял тазик, который вез с собой, и начал бить им автобус, сломав зеркало и дворники. Очевидцы вызвали сотрудников Росгвардии, те отвезли дебошира в КПЗ. Всего на него написали четыре заявления.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону КП-Новосибирск сообщили, что водитель автобуса обратился в отдел полиции №6 «Октябрьский» с заявлением о повреждении имущества. Его обращение зарегистрировали. Сотрудники полиции сейчас проводят проверку по этому факту.

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