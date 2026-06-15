Как меняется Иркутск к своему 365-летию: перемены пришли в каждый избирательный округ

Активное участие в благоустройстве принимают депутаты городской Думы. Фото: предоставлены пресс-службой Думы города Иркутска

В 2026 году Иркутск отмечает 365-летний юбилей. К празднику в городе приводят в порядок дороги, общественные пространства и дворы. Активное участие в благоустройстве принимают депутаты городской Думы.

Многолетняя традиция

Традиция направлять бюджетные средства на обустройство дворов в каждом округе появилась еще в 2011 году, когда город готовился к 350-летию. Тогда депутаты выделили 350 миллионов рублей – по 10 миллионов на округ. Иркутск начал системно работать с придомовыми территориями задолго до старта федеральной программы «Комфортная городская среда».

Практику возобновили в 2021 году, накануне 360-летия. А в 2025-м отремонтировали уже 148 дворов. На территориях меняли асфальт, делали тротуары и парковки, обрезали деревья, устанавливали скамейки и урны, монтировали освещение. Также в городе привели в порядок около 100 подпорных стен, лестниц и пешеходных мостов, обновили детские и спортивные площадки, создали новые.

Благоустройство на ул. Баумана, 193. Фото: предоставлены пресс-службой Думы города Иркутска

Сегодня на каждый из 35 избирательных округов из городского бюджета выделяют по 15 миллионов рублей. Депутаты распределяют средства с учетом пожеланий жителей – иркутяне могут обратиться со своим предложением по благоустройству и совместно с народным избранником улучшить территорию.

Примеры благоустройства

В округе № 1 депутата Светланы Кузнецовой благоустроили пять дворов на улицах Воровского, 19а, и Розы Люксембург, 5, 7, 34а. На эти цели по пожеланиям жителей направили 8 миллионов рублей.

Благоустройство на улице Воровского, 19а. Фото: предоставлены пресс-службой Думы города Иркутска

В округе № 2 Виталия Матвийчука у дома № 7 на улице Василия Ледовского появилась скейт-площадка площадью почти 160 квадратных метров. Материалы площадки устойчивы к суровым погодным условиям – морозу и высокой влажности. Ограждения и снаряды для трюков спроектированы с запасом прочности: они упруги и выдерживают ударные нагрузки. Безопасность оборудования подтверждена соответствием современным требованиям.

Новая скейт-площадка на улице Василия Ледовского. Фото: предоставлены пресс-службой Думы города Иркутска

В округе № 3 Елена Красноштанова помогла отремонтировать хоккейный корт на улице Баумана, 176, где тренируются около 50 детей из команды «Сибирский тигр». Размеры площадки увеличили до стандартных, уложили новый асфальт, заменили освещение и оборудование. Теперь здесь можно проводить областные соревнования.

«В команде «Сибирский тигр» занимается порядка 50 детей, главная тренировочная площадка – это хоккейный корт во дворе дома № 176 на ул. Баумана. Он находился в крайне удручающем состоянии и для ребят требовалось создать лучшие условия, с учетом современных стандартов и норм. Прорабатывали вопрос с главным тренером команды, администрацией, с МКУ «Городской спортивно-методический центр». Часть средств направила из «фонда поддержки избирательных округом», часть расходов взял город, и так совместно мы смогли воплотить мечту ребят в жизнь. Размеры корта увеличены до стандартных – для возможности проведения областных соревнований», – отметила Елена Красноштанова.

Депутат по избирательному округу № 8 Артур Бектемиров выделил средства фонда на оборудование площадки на ул. Просвещения, 30-34.

Детская площадка на улице Просвещения, 30-34. Фото: предоставлены пресс-службой Думы города Иркутска

По инициативе жителей и поддержке депутатов Максима Булдакова (округ № 10) и Сергея Калиновского (округ № 11) комплексно благоустроены территории на ул. Трудовая, 75 и Лыткина, 29. В них заменен асфальт на проезжих частях и тротуарах, освещение, сделано водоотведение и парковочные зоны, установлены скамейки, урны и вазоны, проведены санитарная и формовочная обрезка зеленых насаждений, снос аварийных деревьев.

В округе № 16 Владимир Мунханов направил средства на несколько объектов. На улице Тувинской, 21 демонтировали аварийные конструкции, установили беседку, качели и ограждение. На улице 2 й Аларской, 58 обустроили спортивную площадку и качели. На улице Дорожной, 39–40 – спортивный комплекс со скамейкой. На улице Ледяной, 38 – игровую зону. На улице Трилиссера, 115 обновили детскую площадку.

В округе № 22 депутата Татьяны Марченко обустроена полоса препятствий для сдачи норм ГТО в Каштаковской роще и установлено два баскетбольных кольца. На ул. Баррикад, 187 появилась площадка со спортивными и детскими формами, скамейками и вазонами.

Большое количество средств «фонда поддержки избирательных округов» депутаты направляют на нужды социальных объектов. В частности, когда необходимо устранить предписания надзорных органов.

Инициативы жителей

Детская площадка на улице Бараейная, 39а. Фото: предоставлены пресс-службой Думы города Иркутска

Депутаты оказывают помощь жителям в формировании заявок для участия в различных инициативных проектах и оказывают всестороннюю поддержку. Так, в 2025 году по партийному проекту «Есть решение» реализовали 40 инициатив иркутян.

В ЖК «Каскад» (округ № 12, депутат Александр Друзенко) жители вместе с народным избранником подготовили проект и победили. При составлении плана была проделана большая и кропотливая работа из-за имеющихся под землей сетей, на которых нельзя устанавливать малые архитектурные формы. Здесь появился новый игровой городок с каруселью, качелями и песочницей, а для родителей – теневой навес, скамейки и урны. Еще 200 тысяч рублей из «фонда поддержки избирательных округов» потратили на озеленение.

В этом же округе обновили три площадки на бульваре Постышева – для малышей, детей постарше и для занятий спортом. Установили игровые и спортивные комплексы, горку, карусель, домик, воркаут-комплекс со шведской стенкой, канатом, кольцами, турником, брусьями и скамьей для пресса.

В Лисихинском парке (округ № 13, депутат Геннадий Ильичев) построили скейт-площадку с бетонным покрытием, часть фигур можно передвигать. Также это место подходит для проведения соревнований. Инициативный платеж для участия в проекте был внесен депутатом Геннадием Ильичевым.

Площадка в Лисихинском парке. Фото: предоставлены пресс-службой Думы города Иркутска

В центре города, в Черемховском переулке, обновили территорию у Дома архитекторов. Работы прошли в избирательном округе № 19 по инициативе депутата Сергея Юдина и архитекторов (они внесли 10 % финансирования).

Благоустройство у Дома архитекторов. Фото: предоставлены пресс-службой Думы города Иркутска

Особенность проекта – это синхронизация с капитальным ремонтом самого Черемховского переулка в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Теперь двор и улица выглядят как единое комфортное пространство: уложена новая плитка, обустроен водоотвод, отремонтированы проезд и тротуары.

Еще одно важное обновление прошло на острове Юность. Там уложили около 700 м² нового настила. Специалисты заменили старые доски, укрепили конструкции и обработали их антисептиками, чтобы продлить срок службы.

В юбилейном году депутаты и администрация Иркутска планируют отремонтировать более 100 дворов во всех микрорайонах города. Средства заложены в бюджете, а главные контролеры – сами жители.