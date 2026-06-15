Дети на дороге

В новосибирском лагере детям напомнили о правилах безопасности. Фото: канал МАХ НСО ЦОДД

Лето - самое опасное время года

Центр организации дорожного движения провел открытый урок по безопасности на дорогах для участников смены юных инспекторов движения Новосибирской области «Главная дорога». Мероприятие прошло на территории детского оздоровительного лагеря имени Олега Кошевого.

Ребятам показали видеоролики, объяснили правила поведения вблизи проезжей части, ответили на актуальные вопросы и рассказали о специфике работы центра.

Летом количество аварий с участием несовершеннолетних растет: школьники активно пользуются средствами индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся гироскутеры, моноколеса, электросамокаты и так далее. С начала летнего сезона в Новосибирской области уже произошли случаи ДТП с участием детей и подростков. Одной из главных причин таких аварий становится использование неподобающего транспорта.

- К сожалению, взрослые часто покупают детям различную технику, при этом не объясняют ни правила дорожного движения, ни правила пользования техникой. Происходят неприятные и порой плачевные ситуации. Очень важно понимать, где и какой транспорт можно использовать, и, конечно, знать ПДД, - объяснила начальник отдела кадров и взаимодействия со СМИ ЦОДД Елена Проценко.

Системная работа

Во время открытого урока представители Центра организации дорожного движения задавали школьникам вопросы, участники мероприятия активно включались в диалог. Дети отметили, что главная цель при организации дорожного движения - это сохранение жизни и здоровья всех его участников.

Елена Проценко рассказала, что такие уроки проводятся системно, юидовцы стали своего рода невидимыми винтиками, которые помогают продвигать информацию о безопасности дорожного движения по всему региону.

Уроки безопасности проводятся регулярно. Фото: Екатерина ЛОМАКИНА

- Мы - одни из организаторов региональной профильной смены юных инспекторов движения «Главная дорога - 2026». С ребятами работаем как настоящие коллеги, они тоже занимаются пропагандой безопасности дорожного движения, а также принимают участие в различных акциях городского и районного характера. Для наглядности мы создали видеоряд, который демонстрирует, какие последствия могут быть, если не соблюдать правила дорожного движения. Теория - это одно, но когда дети видят реальные последствия, это откладывается в их памяти надолго, - рассказала Елена Проценко.

Она напомнила, что мало просто знать правила дорожного движения, важно их соблюдать и передавать знания другим.

«Интересно, когда с нами говорят»

Одна из юных инспекторов движения поделилась впечатлениями о работе смены и уроках безопасности дорожного движения.

- Смена длилась 10 дней, у нас было много интересного: проводились уроки по театральному мастерству, спортивные соревнования, занятия, направленные на улучшение знаний по ПДД. Такие образовательные семинары лично мне нравятся: здесь есть возможность включиться в диалог, а не просто слушать монотонную лекцию. Интересно, когда с нами говорят. Я сама из Болотнинского района, вернусь домой не только с позитивными эмоциями от развлечений, но и с новыми знаниями, - говорит Софья.

Попасть в смену могут лучшие ученики и те, кто вступил в ряды юидовцев. Такая совместная работа юидовского движения и Центра организации дорожного движения направлена на снижение аварийности на дорогах региона и повышение безопасности дорожной среды.