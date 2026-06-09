«Они не выдержали его алкоголизма»: в Новосибирске пенсионеров, задувших собственного сына, не отправили в СИЗО

Следствие продолжается. Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирске супругов-пенсионеров обвинили в убийстве собственного сына. ЧП произошло 7 июня в Дзержинском районе.

Как сообщили КП-Новосибирск в региональном управлении СК, родители не выдержали «аморального поведения» 45-летнего мужчины, который часто выпивал.

- Они жили втроем в 4-ом Рабочем переулке. Родители не выдержали злоупотребление алкоголем сына. Убитый ранее был судим. Мера пресечения обвиняемым - запрет определенных действий, - рассказали в пресс-службе СК.

В итоге, не выдержав очередного запоя, 79-летний отец и 69-летняя мать решили задушить сына. Силовики из вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержали подозреваемых. В СИЗО супругов не отправили — суд ограничился запретом определенных действий.

Следствие продолжается. Если вы знаете подробности случившегося, сообщите нам по телефону: 8-913-145-11-03 (MAX).

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