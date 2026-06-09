«Металл в спине не помешал стать мамой»: пациентка новосибирского института с титановым стержнем в позвоночнике родила здорового сына

Металлоконструкция в позвоночнике не является препятствием для беременности и естественных родов. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Девушка, которой сделали операцию по коррекции сколиоза в Новосибирском институте травматологии и ортопедии, стала мамой спустя 11 лет. Несмотря на титановый стержень в позвоночнике, она смогла родить здорового сына естественным путем. Историю пациентки, которая доказала, что все опасения напрасны, рассказали в пресс-службе Новосибирского НИИТО имени Я.Л. Цивьяна.

Анна заметила деформацию позвоночника еще в подростковом возрасте: спина постоянно болела, а одежда сидела не так, как хотелось. В 14 лет она приехала на консультацию в Новосибирск к профессору Михаилу Михайловскому. Врач объяснил: консервативное лечение уже не остановит прогрессирование сколиоза III степени, нужна операция.

– Перед операцией мне было максимально страшно. Но я понимала: если этого не сделать, со временем меня просто сложит напополам, – делится воспоминаниями пациентка.

Вмешательство прошло 1 декабря. Девушка называет этот день «вторым днем рождения». Через три дня она уже осторожно вставала. Лечащий врач Артем Сорокин буквально заново учил ее ходить. В какой-то момент Анна надела любимую футболку и увидела тонкую талию и ровную осанку.

– Я прослезилась – наконец я красивая, – рассказала она.

Спустя 11 лет после операции Анна вышла замуж и пришла на консультацию к ортопеду, планируя беременность. Специалист не увидел противопоказаний к естественным родам. Мальчик родился здоровым, весом 3,5 кг.

– Все прошло хорошо, я слушала указания врача. Я даже чувствовала внутри дополнительную силу, мой титановый стержень, который помог преодолеть непростой период беременности и родов, – говорит молодая мама.

Кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Новосибирского НИИТО, пояснил, что установка металлоконструкции не является препятствием для беременности и естественных родов.

– Между операцией и беременностью желательно выдержать около 1,5-2 лет, чтобы сформировался костный блок и основные риски стали минимальными, – объяснил врач.

Сама конструкция не ограничивает женщину, нужно лишь укреплять мышцы и следить за самочувствием. Однако физическое состояние у всех разное, и в случае дискомфорта необходимо обратиться к ортопеду.

Анна назвала сына в честь своего врача-спасителя – Артемом. Всем, кому предстоит операция, она советует не бояться.

–Это непростой путь, но он стоит того, – отметила новоиспеченная мама.

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