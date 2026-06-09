«Запинывал меня до потери сознания»: жительница Новосибирской области добивается алиментов от сбежавшего экс-супруга

Бывший супруг накопил долг по алиментам и теперь скрывается. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница села Новолуговое Мария пытается добиться от бывшего мужа выплаты алиментов на сына. Она уверяет, что терпела побои, скандалы и пьянство экс-супруга. После развода бывший супруг накопил долг по алиментам и теперь скрывается. Теперь его разыскивают сотрудники ГУФСИН, а женщина продолжает добиваться положенных по закону выплат. Свою историю Мария рассказала КП-Новосибирск.

«В МЕНЯ ПРИЛЕТЕЛА ТРЕХЛИТРОВАЯ БАНКА»

Мария вышла замуж за Анатолия* в 2006 году, вскоре после свадьбы родила сына.

- Со стороны бывшего мужа были оскорбления, унижения. Это даже я не про слова. Он свою нелюбовь показывал действиями: гулял с другими женщинами и не скрывал этого, забирал последние деньги из дома и пропадал на месяц и больше, пока все не пропьет. А меня оставлял после родов с банкой капусты в холодильнике, приходилось обращаться за помощью к моим родителям, - рассказала КП-Новосибирск Мария.

Переломный момент, со слов сибирячки, случился, когда сын Марии уже ходил в садик. Ей позвонила воспитательница и попросила забрать ребенка: у мальчика поднялась температура.

- Я была на работе, отпросилась и поехала за сыном. Приехала домой чуть раньше, муж этого не знал, не могла достучаться и зайти домой. В итоге мне открыла девушка уже одетая, обутая и быстро убежала, мой муж находился в невменяемом состоянии. После ухода девушки было молчание с его стороны. Я ребенка уложила спать, вышла в коридор, и тут в меня прилетела трехлитровая банка с соленьями и разбила мне голову, - вспоминает женщина. – Я поняла, что теряю сознание, но пыталась удержаться, не отключиться. В этот момент бывший начал меня пинать. Когда я очнулась на полу в луже крови, открыла глаза и увидела, что мой муж вытирает кровь возле меня. Я начала кричать, пыталась выбежать из квартиры, но избил меня снова. Я потеряла сознание.

«ОН ПРИШЕЛ, СКАЗАЛ, ЧТО НЕТ ПАСПОРТА»

Мария очнулась в больнице: ей зашили голову, она два месяца провела в клинике. После этого женщина подала на развод и на алименты. Анатолий сначала присылал деньги, но, как уверяет сибирячка, это были копейки. Потом вовсе перестал платить.

- Я ездила к приставам, просила их помочь мне, но удалось лишь добиться назначения административного наказания бывшему в 2020 году, - говорит женщина. – Административные работы он отработал, но долг гасить не собирался.

Марию пригласили на прием к приставам. Ей сказали, что раз административное наказание было, то следующее за неуплату – уголовное.

- Анатолия подали в розыск, найти не могли. Я поехала в полицию, написала заявление, и в итоге все-таки его отыскали. Был назначен суд, - описывает женщина.

Суд вменил экс-супругу Марии полгода исправительных работ, но решение суда, со слов сибирячки, он не исполнял.

- Он снова сбежал и скрывался. А в феврале 2026 года пришел в ГУФСИН, потому что его разыскивали, и сказал, что потерял паспорт. Ему дали отсрочку и время на восстановление. Только бывший опять пропал, - говорит сибирячка. – Ну как так?

КП-Новосибирск отправили запрос в ГУФСИН узнать, действительно ли идет розыск Анатолия*, какое наказание его ждет теперь, раз он не явился добровольно.

*имя изменено

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX