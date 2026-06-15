«Я до сих пор плачу кредит»: новосибирский автосалон продал мужчине арестованный кроссовер за 2,3 миллиона

Сибиряк подал в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Красноярска Сергей Бондаренко приехал в Новосибирск за автомобилем, который присмотрел в интернете. Однако вместо долгожданной покупки мужчина получил проблемы: купленный больше чем за два миллиона рублей кроссовер оказался под запретом регистрационных действий. Теперь сибиряк пытается вернуть деньги и готовится отстаивать свои права.

«НА САЙТАХ РАЗМЕЩАЮТ ОДНУ МАШИНУ, А ПРЕДЛАГАЮТ СОВСЕМ ДРУГИЕ»

По словам Сергея, в Новосибирск он ехал за конкретным автомобилем японской марки. Однако в салоне выяснилось, что интересовавшей его машины фактически нет.

— На сайтах размещают информацию, что есть автомобиль по цене ниже рыночной. Приезжаешь в автосалон, а тебе говорят: мол, тот автомобиль вам кто-то из колл-центра обещал, но по этой цене продавать его не будут. А потом начинают предлагать свои варианты. Я провел в салоне тогда практически весь день. С обеда и до 11 вечера меня там продержали. Показывали разные автомобили, потом предложили Geely Coolray. В итоге я его и купил, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Бондаренко.

В какой-то момент мужчина решил отказаться от сделки и покинуть автосалон. Но его остановили.

— Мне говорят: «Вы куда пошли? Мы же сделали заявки на кредит. Их надо закрыть, иначе кто-то может кредит взять на вас». Я, конечно, опешил. Потом оказалось, что это была неправда, — вспоминает он.

За белый кроссовер 2023 года выпуска Сергей заплатил более 2 миллионов 290 тысяч рублей. 900 тысяч внес наличными, остальную сумму оформил в кредит. Проверять автомобиль по специальным базам перед покупкой он не стал, потому что в тот момент было доверие к салону. Кроме того, договор купли-продажи и документы с историей автомобиля покупателю показали уже после оформления кредитного договора.

«КУДА ДЕВАТЬСЯ? ДО СИХ ПОР ПЛАЧУ КРЕДИТ»

После покупки Сергей отправился домой в Красноярский край. Однако поставить автомобиль на учет не смог. Выяснилось, что ранее машина принадлежала жителю Иркутской области, который обратился в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве. Затем автомобиль несколько раз перепродавался между компаниями. Запрет на регистрационные действия был наложен судебным приставом еще до того, как машина оказалась у нового владельца.

— Я через Госуслуги заплатил за регистрацию, приехал ставить машину на учет в ГИБДД, а мне говорят: «У вас стоит арест на регистрационные действия». Самое главное, что арест поставили за два дня до продажи автомобиля мне, — говорит Сергей.

На этом проблемы не закончились. В ходе проверки автомобиля специалисты выявили признаки скрученного пробега, а также необходимость серьезного ремонта двигателя и коробки передач. И несмотря на то, что полноценно пользоваться машиной он не может, Сергей продолжает выплачивать за нее кредит.

— А мне куда деваться? Если не буду платить, проценты полетят, — говорит мужчина. — Представители автосалона сперва реагировали как-то неохотно. Деньги вернуть или заменить автомобиль мне не предлагали. Разговор пошел только после того, как я обратился за юридической помощью.

Сибиряк уже обратился в суд с требованием признать договор купли-продажи недействительным, взыскать стоимость автомобиля, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф по закону о защите прав потребителей. Также подано заявление в правоохранительные органы.

При этом сам мужчина не исключает мирного урегулирования конфликта:

— Если автосалон пойдет навстречу, то желания судиться нет, — признается Сергей.

Журналист КП-Новосибирск попытался связаться с представителями автосалона, но там комментариев не предоставили. Мы направили официальный запрос.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX