В Новосибирске будет жарко, но дождливо. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Новосибирска в начале рабочей недели снова ждет жара и дожди с грозой. Какая будет погода в Новосибирске на 15 июня 2026 года — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 15 ИЮНЯ

По данным синоптиков, в регионе сохранится неустойчивая погода. Ветер слабый, до 1–2 метров в секунду. В отдельные моменты при грозовой активности возможны кратковременные усиления.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 15 ИЮНЯ

В ночь температура воздуха в Новосибирске составит около +17…+19 градусов. Днём воздух прогреется до +26…+28 градусов. По Новосибирской области ночью ожидается +13…+18 градусов, днём — в пределах +25…+30 градусов.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 15 ИЮНЯ

В ночное и утреннее время местами возможны кратковременные дожди. Днём в отдельных районах — неустойчивые осадки, местами грозы. К вечеру погода также останется переменчивой, и также вероятны дожди.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 15 ИЮНЯ

Атмосферное давление в Новосибирске будет находиться в пределах 741–743 миллиметров ртутного столба, с незначительными колебаниями в течение суток.

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