«Он был на встрече выпускников»: в Новосибирске умер ветеран войны в Афганистане

Григорию Григорьевичу Григорьеву было 67 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на встрече выпускников 8 июня умер ветеран войны в Афганистане. Подполковнику гвардии, председателю «Союза десантников» Тюменской области Григорию Григорьевичу Григорьеву было 67 лет.

- Григорий Григорьевич скончался на встрече выпускников от сердечного приступа. Он возглавлял наших десантников, занимался патриотическим воспитанием молодежи, - рассказал КП-Новосибирск представитель Союза десантников Тюмени.

Ветеран много лет активно работал над развитием ветеранского движения, поддержкой боевых товарищей и патриотическим воспитанием молодежи. Под его руководством организация стала площадкой для объединения воинского братства и сохранения традиций.

В Союзе десантников пообещали сообщить о дате и времени прощания дополнительно и добавили: «Вечная память нашему боевому товарищу».

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