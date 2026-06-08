День молодежи в Новосибирске пройдет 27 и 28 июня. Фото: Александр ВОЛЖАНИН

В Новосибирске, как и по всей России, в последнюю субботу июня отметят День молодежи. Празднество в этот день будет связано и с грядущим Днем города. Часть мероприятий начнут проводить в нынешней Молодежной столице Новосибирской области — Маслянинском округе, а затем празднование переместится в сам Новосибирск. Как пройдет День молодежи в Новосибирске 27 июня 2026 — в нашем материале.

ПРОГРАММА ДНЯ МОЛОДЕЖИ В НОВОСИБИРСКЕ 27 ИЮНЯ 2026

27 ИЮНЯ

Где: Маслянинский район, с. Мамоново, Молодежный центр (ул. Березовая, 15а/1)

Когда: с 10.00 до 22.00

Праздновать День молодежи начнут здесь. В программе будут патриотические акции, экспозиции патриотических движений, специализированные площадки, арт-фестиваль, просветительские лекции, мастер-классы по экстремальным видам спорта и другие формы досуга. Программу дополнят выступления 100 новосибирских артистов.

Добраться до места события можно будет из Новосибирска на автобусах, которые отходят от вокзала «Новосибирск-Главный» и Речного вокзала, или на автомобиле.

КУДА СХОДИТЬ НА ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ-2026 В НОВОСИБИРСКЕ

28 ИЮНЯ

Где: Новосибирск, Михайловская набережная

Когда: с 10.00 до 22.00

Основное празднование на следующий день переместится сюда и совпадет с Днем города. Здесь гостей ждут концерт, выступления артистов, оркестровое караоке. Также будут работать три площадки:

«Мечта» — здесь обустроят зону для семейных и романтических встреч с декорациями и местами для фото.

«Гордость» — здесь пройдут встречи с врачами, спасателями, учителями, работниками предприятий, ветеранами и участниками СВО.

«Единство» — здесь будут работать спортивные и гастрономические зоны.

Более подробное описание мероприятий станет известно позднее.

Бесплатные билеты на День молодёжи можно получить, зарегистрировшись в боте youthday_bot в мессенджере Макс. Посетить праздник можно с детьми до 14 лет, но каждый ребенок должен быть также зарегистрирован на него вне зависимости от возраста.

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