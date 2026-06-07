«Ушел гулять и не вернулся»: в Новосибирске сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

В Новосибирске ищут пропавшего 10-летнего мальчика. Фото: ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске волонтеры ищут 10-летнего Никиту Миночкина из Кировского района. Мальчик ушел гулять в субботу, 6 июня, и до сих пор не вернулся домой. Обеспокоенные родственники ребенка сразу обратились за помощью к поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт».

Поисковый отряд распространил в социальных сетях ориентировку с приметами пропавшего школьника. Рост школьника составляет около 150 сантиметров, у него нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения мальчик был одет в черную футболку, черные шорты и синие кроссовки на белой подошве. На голове у него была черная кепка.

Всех, кто видел ребенка на улицах города после его исчезновения или знает что-либо о его возможном местонахождении, просят срочно позвонить в службу 112 или связаться с волонтерами по номеру: 8-800-700-54-52. Любая информация может помочь в поисках.

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