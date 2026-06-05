6 июня в Новосибирске будет жара под +31 градусов. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первые июньские выходныев столице Сибири, по прогнозам синоптиков, будут очень жаркими. Какая будет погода в Новосибирске на 6 июня 2026 — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 6 ИЮНЯ

Жителей Сибири в ближайшие дни порадует тёплая и солнечная погода — можно будет наконец отдохнуть на улице и погреться на солнышке. Но специалисты напоминают: с приходом жары важно быть осторожными и прислушиваться к своему организму. Днём ультрафиолетовый индекс достигнет 6–7 баллов, что считается высоким уровнем. Поэтому не забывайте про головной убор и обязательно используйте солнцезащитный крем.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 6 ИЮНЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 6 июня температура составит около +16…+18 градусов. Днем будет +29…+31 градус. По Новосибирской области ночью температура продолжит оставаться в +13…+18, местами до +6…+11, днем же будет +28…+33.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 6 ИЮНЯ

В Новосибирске будет малооблачно, преимущественно без осадков. По Новосибирской области ожидается такая же погода.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 6 ИЮНЯ

Атмосферное давление в Новосибирске составит 745-746 миллиметров ртутного столба.

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