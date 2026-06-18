«Она не двигается и не разговаривает»: пенсионерку, пережившую разрыв аневризмы и кому, пытаются спасти под Новосибирском

Женщина несколько месяцев уже находится в больницах. Фото: Предоставлено Гульфирой Турлубековой

64-летняя жительница Горно-Алтайска уже почти пять месяцев находится между жизнью и смертью после разрыва аневризмы головного мозга. До января этого года ничто не предвещало беды: женщина чувствовала себя хорошо и не жаловалась на здоровье. Но, как это обычно бывает, болезнь настигла внезапно. Сейчас родные борются за жизнь женщины в Новосибирской области. О непростой истории дочь пациентки рассказала КП-Новосибирск.

«НИКАКИХ СИМПТОМОВ НЕ БЫЛО»

Гульфира Турлубекова работает риелтором в Горно-Алтайске. Там же живет ее мать, которая долгое время чувствовала себя хорошо и не жаловалась на здоровье.

— Все было нормально, никаких симптомов не было до 21 января. А потом она внезапно упала. Оказалось, что в голове была большая аневризма, о которой мы не знали. Это такой мешочек на сосудах, который может лопнуть в любой момент. Она разорвалась и успела повредить мозг очень серьезно. Мы сразу вызвали скорую, — рассказала Гульфира КП-Новосибирск.

Пенсионерку экстренно госпитализировали. Вскоре после операции у нее произошел геморрагический инсульт — одна из самых тяжелых форм инсульта с высоким риском летального исхода и тяжелых последствий. Два месяца пациентка провела в коме в реанимации. Позже появились менингит, повторные сосудистые нарушения и другие тяжелые осложнения.

— При таком инсульте практически никто не выживает. Если даже выживают, то пациенты находятся в ужасно тяжелом состоянии. Шансы очень маленькие… Мама очень долго пролежала в коме, и сейчас она совсем не двигается, не разговаривает. Она дышит через трахеостому, питается через зонд. У нас в Горно-Алтайске в отделении нейрохирургии врачи вообще надежды не дают, — говорит дочь.

«ВСЕ АППАРАТЫ И ПРЕПАРАТЫ ПОКУПАЛИ САМИ»

7 мая женщину выписали из больницы. После этого родственники ухаживали за ней дома — все необходимое оборудование семье пришлось приобретать самостоятельно.

— У нас еще проблема, что мы не можем официально зарегистрировать паллиативное состояние у мамы. Недостаточно медицинских показаний. Как сказали врачи, если через месяц сдвигов не будет, то можно установить паллиативный статус. Но мы не могли ждать, поэтому маму выписали, с мая она находится под нашим уходом. Все аппараты и жизненно необходимые препараты покупали сами. Также столкнулись и с другой проблемой: далеко не все реабилитационные центры готовы принимать пациентов в столь тяжелом состоянии и без сознания, — рассказала Гульфира.

Сначала женщину хотели отвезти в московский реабилитационный центр, однако из-за длительной дороги семья решила искать вариант ближе. В итоге пациентку согласился принять реабилитационный центр «Парус» в поселке Кудряши под Новосибирском.

Медики до сих пор не дают никаких прогнозов. Однако близкие не теряют надежды и продолжают бороться за здоровье матери.

— Нам говорят, что головной мозг восстанавливается очень сложно и многое зависит от самого организма. Но мы надеемся на любые положительные изменения. Сейчас для нас важен каждый взгляд, каждое движение и любая реакция, — говорит Гульфира. — Маму я назвала героиней, потому что она, как настоящий боец, держится долго.

Лечение и реабилитацию семья оплачивает самостоятельно. Если вы хотите помочь, связаться с героиней публикации можно по телефону: +7-915-424-57-87.

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