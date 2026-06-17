«Водолазы нашли тело только на следующий день»: 14-летний подросток утонул в реке под Новосибирском

Течение на реке Тартас унесло 14-летнего подростка. Фото: пресс-служба ПСС Новосибирской области.

В Северном районе Новосибирской области утонул 14-летний подросток. Его тело нашли только на следующий день. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области.

Трагедия произошла 15 июня в селе Верх-Красноярка на реке Тартас. Течение унесло 14-летнего подростка. По предварительной информации, мальчик находился у воды без присмотра. К поискам подключились спасатели, полиция и волонтеры, но обнаружить тело ребенка удалось только на следующий день, когда на место выехала водолазная группа Куйбышевского поисково-спасательного отряда.

– Спасатели приступили к водолазным работам. Были обследованы участки акватории реки. Тело подростка обнаружено и транспортировано на берег, где передано сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщили в Центре.

Найти тело ребенка удалось только на следующий день, когда на место выехала водолазная группа. Фото: пресс-служба ПСС Новосибирской области.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства случившегося, но уже ясно: это очередное предупреждение для родителей.

– Не оставляйте детей у воды без присмотра. Даже если ребенок умеет плавать, течение может оказаться сильнее. Берегите своих детей, – вновь напоминают спасатели.

Купание в необорудованных местах опасно для жизни, предупредили в МЧС России по Новосибирской области. Официальные пляжи проходят проверку безопасности, там дежурят спасатели, а купаясь в «диких» местах, можно столкнуться с подводными течениями, ямами, корягами и острыми предметами на дне.

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