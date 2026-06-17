«Мы просто поссорились»: в Новосибирске мужчину, который напал с ножом на знакомую, отправили в СИЗО

Мужчине избрали меру пресечения. Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения обвиняемому в покушении на убийство сожительницы.

45-летнего Дмитрия задержали накануне возле дома на улице Троллейной, 158. Полиция мгновенно отреагировала на вызов о бытовом конфликте. Пришлось открыть огонь.

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- На место прибыл ближайший экипаж ОБ ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Новосибирской области. В этот момент около подъезда находились мужчина и женщина. Гражданин, увидев полицейских, напал на пострадавшую и стал наносить ей удары ножом в область туловища. В соответствии с Законом «О полиции» один из сотрудников произвел выстрел в сторону злоумышленника. Подозреваемый, получивший огнестрельное ранение в ногу, был задержан, - сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе регионального главка МВД.

Инспекторы оказали помощь обоим участникам конфликта. Задержанного увезли на допрос в Ленинский отдел СК, где ему предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ. Сегодня следователь вышла в суд с ходатайством об аресте фигуранта. Его адвокат просила не изолировать мужчину от общества.

- Я не хотел никого убивать, у меня не было никакого умысла, просто поссорились, стечение обстоятельств, - заявил обвиняемый, отвечая на вопрос журналиста КП-Новосибирск.

С учетом непризнания вины и отсутствия регистрации на территории РФ, на время следствия Дмитрия отправили в СИЗО. Пока на два месяца, до 16 августа.

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