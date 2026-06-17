«Услышала крики о помощи»: в Бердске 14-летняя школьница спасла 92-летнюю бабушку, которая упала в ванну с горячей водой

Девочка услышала слабые крики о помощи. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Бердске 14-летняя Василина Ступина помогла спасти пожилую женщину, оказавшуюся в опасной ситуации в собственной квартире. Девочка зашла в подъезд одного из жилых домов и услышала слабые крики о помощи. Она решила выяснить, откуда доносятся звуки, и поднялась по лестнице, чтобы найти квартиру.

Поняв, что ситуация требует срочных действий, школьница обратилась к соседям и старшей по дому. Вместе они быстро организовали помощь: вызвали экстренные службы по номеру 112 и связались с родственниками пенсионерки. К спасению подключились и другие жильцы дома.

- Когда дверь удалось открыть, выяснилось, что 92-летняя пенсионерка упала в ванну с очень горячей водой. Из-за возраста и состояния здоровья женщина не могла самостоятельно выбраться, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Соседи помогли женщине выбраться из ванны и дождались приезда медиков. До прибытия скорой помощи они находились рядом с пострадавшей и оказывали ей необходимую поддержку.

Когда на место прибыли врачи, жильцы помогли доставить пенсионерку к машине скорой помощи. В настоящее время женщина находится в больнице с ожогами. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

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