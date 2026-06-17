«За что так с ребенком?»: в Новосибирске у третьеклассника украли самокат у школы – его мама ищет виновных

у мальчика украли самокат у школы. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

В редакцию КП-Новосибирск за помощью обратилась Яна*, мама третьеклассника: она рассказала, что у ее сына украли самокат у школы.

- Все произошло 19 мая, когда сын как обычно приехал на занятия. Кирилл* поставил самокат у ворот школы, а сам пошел на уроки: заносить самокаты на территорию школы запрещено, и все их оставляют у ворот. Когда вышел – самоката на месте не было. Конечно, он сразу позвонил мне, чуть не плакал. Мне так обидно за сына – не пойму, за что так с ребенком? – рассказала КП-Новосибирск Яна.

Родители стали пытаться найти виновных: им удалось найти запись с камер видеонаблюдения, установленных на доме №51 по улице Невельского (видео есть в распоряжении редакции).

В Новосибирске у третьеклассника украли самокат у школы

- На кадрах видно, что две девочки примерно того же возраста, что и Кирилл, выходят с территории школы. Одна из них берет самокат моего сына и уезжает на нем, - продолжает Яна.

Отец Кирилла вместе с мальчиком попытался поискать самокат, но без толку:

- Муж с сыном обошли соседние дворы: была надежда, что девочки покатались и где-то его бросили. Но ни так ничего и не нашли.

Со слов родителей, в школе им опознать девочек не помогли:

- Сказали, что такие девочки в школе сына не учатся. Но ведь по записи четко видно, что они выходят с территории школы – как такое может быть?

Сам же Кирилл историю с самокатом перенес непросто:

- Сын сейчас отказывается выходить гулять на улицу: говорит, что мне там делать без самоката. Мы в итоге заказали ему велосипед, чтобы хоть немного подбодрить сына.

Украденный самокат. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Семья обратилась в полицию, но пока результатов нет:

- Этих девочек пока не нашли, - говорит Яна. – Я надеюсь на то, что родители девочек узнают о случившемся, свяжутся и вернут самокат Нам больше ничего не надо!

Телефон Яны есть в редакции КП-Новосибирск: связаться с нами можно по тел. 8-923-145-11-03.

*Имя изменено

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