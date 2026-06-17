18 июня снова будет 30-градусная жара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске по-прежнему длится аномальная жара, которая не обещает заканчиваться к выходным. Какая будет погода в Новосибирске на 18 июня 2026 года — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 18 ИЮНЯ

В четверг жителей города ждет жаркая погода и ясное небо. От жары лучше спасаться в тени. Ветер будет северо-восточный, местами порывистый. Атмосферное давление останется повышенным.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 18 ИЮНЯ

Ночью в Новосибирске ожидается +14…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +27…+29 градусов. По области ночные температуры составят от +14 до +19 градусов, местами до +8...+13, а днем воздух прогреется до +26…+31 градуса.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 18 ИЮНЯ

Синоптики не прогнозируют существенных осадков. В течение суток ожидается ясная погода с небольшой облачностью. Гроз и сильных дождей не предвидится.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 18 ИЮНЯ

Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы и останется повышенным. Существенных колебаний в течение дня не ожидается.

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