Художник из Румынии уже 27 лет живет и творит в Новосибирске. Фото: Предоставлено Себастьяном Ликаном

Себастьян Ликан приехал в Сибирь почти случайно, но остался на всю жизнь. Сегодня он живёт в Новосибирске уже почти 27 лет, пишет иконы на стекле, ведёт мастерские, работает с хосписами и мечтает создать в городе собственную школу наивной иконописи. А еще он давно перестал быть «гостем» и прикипел к Сибири так, будто это его родина.

«ЗДЕСЬ НЕ ХОЛОДНО, А ЖАРА СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ!»

Себастьян Ликан вырос в Румынии, в регионе, где православная традиция тесно переплетена с культурой. Интерес к религии у него появился рано, несмотря на то, что семья была нерелигиозной. Он изучал богословие и философию, интересовался русской культурой и зодчеством, а также историей православной мысли.

Себастьяна с детства привлекала русская культура. Фото: Предоставлено Себастьяном Ликаном

— Скоро 27 лет, как я живу в Сибири, и все эти годы я интересовался русским зодчеством, культурой, богословием, философией. Такая мода на Балканах. Русские философы и богословы всегда были у нас «в тренде». В монастырях XIII–XVI веков тексты были на церковнославянском. Когда эти тексты переводили на румынский язык, изначально записывали их кириллицей. Благодаря этим текстам я познакомился с буквами, научился даже сам читать на церковнославянском и на русском. То есть, в Россию приехал не с нулевыми знаниями. Когда я здесь поступал в университет, чувствовал себя по сравнению с другими иностранцами, какой я крутой благодаря этому, — рассказал Себастьян КП-Новосибирск.

Процесс написания на стекле не прост. Фото: Предоставлено Себастьяном Ликаном

Будущему художнику предложили переехать в Россию в конце 90-х. Билет в Новосибирск ему купили знакомые из румынской диаспоры. Он согласился почти без раздумий — и так оказался в Сибири.

Представления об этом месте у Себастьяна были, как у многих иностранцев, стереотипные — холода и суровые нравы. А реальность оказалась иной.

— Многие, кто живёт не только на краю Европы, а на востоке, даже на Балканах, все равно считают, что Сибирь — это что-то далекое, за горами, за лесами и так далее. Порой меня спрашивают, где я живу, а я говорю — в Сибири. У них глаза по пять копеек: «Там же так холодно!» А я выпендриваюсь, говорю, что да, живу там, где морозы по полгода. Но помню, когда только приехал в Новосибирск, а дело было летом, удивился, как же здесь жарко. У меня солнечный удар был впервые! Несмотря на то, что я родился на севере Румынии, там, где солнца много. Люди не знают, что здесь есть огромные театры, Академгородок, культурная жизнь. Меня задевает, что этот регион стереотипно порой даже местные воспринимают. Считают, что гордиться своей родиной не стоит. А я такой своего рода «пропагандист» Сибири: всем говорю, что живу здесь, и как горжусь этим местом, — говорит Себастьян.

Его иконы - простые и «наивные». Фото: Предоставлено Себастьяном Ликаном

Вскоре Себастьян принял решение остаться и получить образование в России. Здесь он поступил в Русско-Немецкий университет и в 2006 году окончил его со степенью бакалавра теологии.

«МОИ ИКОНЫ — НАИВНОЕ ИСКУССТВО»

Интересует Себастьяна не только русский язык и зодчество, но и искусство, писание икон. Сегодня он работает в технике иконописи на стекле — это направление уходит корнями в балканскую традицию. Его работы с первого взгляда хочется окрестить лубком, настолько это просто, но понятно и душевно.

Часто - с деревенскими сюжетами. Фото: Предоставлено Себастьяном Ликаном

— У нас называют это «наивной живописью». Не классическая икона, к которой мы привыкли в церквях, а примитивная. Такая икона — часть истории балканских стран, не только Румынии, но и Болгарии, Сербии, даже Венгрии. Я не претендую на классическую живопись, у меня больше такая деревенская история. Бабушки, церквушки, курицы, заборы, летние сцены с комарами — в общем, деревня. И деревенский человек, его умеренная жизнь, но спокойная жизнь. Технически процесс сложный, работа строится слоями — контур, затем блики, затем детали, орнаменты и финальное золото. Золото не для того, чтобы было дорого-богато. Оно выталкивает образ вперёд, — объясняет Себастьян Ликан.

В его работах важную роль играют ангелы и серафимы.

Такие картины часты в творчестве художника, поскольку он сам родом из села. Фото: Предоставлено Себастьяном Ликаном

— Это как присутствие Бога в материальном мире. Я часто повторяю одни и те же сюжеты, меняя детали. По одной работе было много заказов, штук 20-30. Там изображен шестикрылый серафим, а под ним подпись «Благословение сему дому». И большинство таких работ люди вешают над дверью. Я могу годами не менять персонажа — есть у меня еще один такой ангелочек в валенках. Но он «носится» везде — на холмах, в деревне, на ветке.

Некоторые образы повторяются. Как этот ангелок в валенках. Фото: Предоставлено Себастьяном Ликаном

Создание одной иконы занимает три-четыре дня, а порой несколько месяцев, если работа затягивается из-за внесения мелких правок.

Но особая часть работы художника — проекты в хосписах. Для них он тоже создает иконы, а для заболевших детей проводит мастер-классы

— В хосписе большинство ребятишек находятся между этим миром и другим. Они умудряются в последний раз, и я не иронизирую, умудряются что-то сотворить, что-то придумывать. Несмотря на то, что сильно страдают, они творят. Для меня это святое. В Новокузнецке я хочу сделать молельную комнату в детском хосписе. 18 июня как раз уезжаю туда. Сейчас функция душевно помогать ребятишкам берет на себя медперсонал. А мне хочется обустроить такую комнату и направить свои силы на все то, что связано с жизнью этих детей, их последними днями, месяцами, — говорит художник.

Но есть и классические рукописные иконы. Фото: Предоставлено Себастьяном Ликаном

За годы жизни в Сибири он провёл десятки мастер-классов. Многие его ученики уже выросли, но до сих пор вспоминают первые занятия. Сейчас Себастьян хочет, чтобы эта практика стала устойчивой традицией — и думает в том числе открыть свою школу:

— Я давно об этом мечтал. Теперь к этому сподвиг не только опыт, но и возраст — мне на днях исполнилось 55 лет. Я понемногу старею, хочется после себя что-то оставить. И хочется, чтобы у Сибири появилась своя «наивная» живописью на стекле. Чтобы через сто лет это было частью истории города.

Ангелочками художник расписывает и новогодние игрушки. Фото: Предоставлено Себастьяном Ликаном

Есть у Себастьяна и более масштабная мечта — установить в городе большой художественный символ пятиметрового шестикрылого серафима.

— Я недавно был у друга, обсудили с ним. Есть возможность и материалы, чтобы реализовать этот проект. Хочется, чтобы это был не памятник и не монумент, а знак. Чтобы огромный серафим стоял на перекрёстке и был виден, как символ, — с улыбкой говорит Себастьян. Идея вполне реальная, но пока я не спешу. Сделаю паузу, потрачу время на другие дела, а потом вернусь к этой истории.

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