«Она лежала на остановке лицом вниз»: в Новосибирске блогер Оксана Усова спасла мать с четырехмесячным ребенком от избиения

Многодетная мать спасла девушку с ребенком от избиения. Фото: Предоставлено Оксаной Усовой

Мать 10-ти детей Оксана Усова спасла женщину с четырехмесячным ребенком на руках от избиения. ЧП произошло на остановке «Парк Березовая Роща» днем 11 июня.

Мужчина избил женщину и стал уводить от Оксаны. Фото: Предоставлено Оксаной Усовой

В Новосибирске многодетная мама спасла женщину с коляской от избиения Видео предоставлено Оксаной Усовой

– Я проезжала мимо парка, увидела – лежит женщина на остановке лицом вниз. Я остановилась, подбежала к ней. стала звонить в полицию. Диспетчер требовала адрес, в итоге отказалась помогать. Через несколько минут подошел пьяный мужчина с коляской. Я ее уже подняла, но мужчина стал бить ее по голове. Я поймала коляску, потом он забрал ее и стал уходить от меня с коляской, уводя женщину босую с разбитым лицом, - рассказала КП-Новосибирск Оксана Усова.

Мужчина затеял драку из-за замечания, мать с коляской выбежала на дорогу. Фото: Предоставлено Оксаной Усовой

Блогер пошла за ними, мужчина стал снова бить женщину. Она схватила коляску и стала убегать:

– Она выбежала на дорогу с коляской, ее машины объезжали. Муж преследовал ее, прям там бил. Молодые парни на остановке вступились, он переключился на них. Я поставила машину перед женщиной, чтобы ее не сбили. Посадила ее и ребенка в машину, - сообщила Оксана Усова.

Оксана приютила маму с ребенком, накомила и одела. Фото: Предоставлено Оксаной Усовой

По словам Оксаны, четырехмесячная девочка была уже в полуобморочном состоянии – его отпаивали водой. От матери пахло алкоголем, она тряслась от страха. Оксана отвезла мать с ребенком к себе домой, покормила обоих, дала помыться, переодела.

- Сама пострадавшая почти не в состоянии говорить, она боится возвращаться домой. Она из Маслянино, ей 28 лет. Из родственников у нее только мама в деревне, ей некуда податься. Сейчас мы ищем кризисный центр, где ее могут спрятать. О ребенке она заботится – в коляске есть бутылочки, но смесь и памперсы я купила им сама, - рассказала Оксана Усова. – Как так случилось, я не знаю, но буду помогать этой женщине. Страшно, что стало бы с ней и ребенком. Еще больше поражает равнодушие прохожих и полиции.

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