«Вы двигаетесь, как улитки»: новосибирский блогер Киселев в эфире Первого канала обвинил пешеходов в ДТП с самокатами

Блогер Богдан Киселев обвинил пешеходов в ДТП с самокатами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО / Кадр из шоу

Острая дискуссия о самокатчиках, которые становятся участниками ДТП и сбивают пешеходов, дошла до федерального эфира. В новом выпуске шоу «Пусть говорят» обсуждали, нужно ли ужесточать правила для любителей электросамокатов. Одним из самых заметных участников программы стал скандально известный новосибирский блогер Богдан Киселев. Его заявление о том, кто виноват в авариях, вызвало бурную реакцию как в студии, так и в соцсетях. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

«Я НЕНАВИЖУ САМОКАТЧИКОВ!»

В апреле телеведущая Алена Водонаева в интервью журналисту резко высказалась о самокатчиках. Поводом стал случай с ее сыном, которого сбила женщина на электросамокате.

— Я ненавижу самокатчиков! Я хочу, чтобы они все были прокляты и горели в аду. И ходите пешком! — заявила ведущая.

Ее позицию поддержала семья Артемьевых из Подмосковья. Недавно они потеряли 21-летнюю дочь и внучку Полину. Девушка сама ехала на электросамокате и столкнулась с другим самокатчиком. Второй участник аварии скрылся, а его личность до сих пор не установлена.

В студию также пришла Светлана Клещеенко. Ее сын стал инвалидом после столкновения с пьяным самокатчиком и теперь проходит длительную реабилитацию.

«70% ДТП ИЗ-ЗА ВАС, ПЕШЕХОДЫ»

Пока родственники погибших и пострадавших рассказывали свои истории, эксперты обсуждали, как решить проблему аварий с электросамокатами.

Участники программы отметили, что камеры наблюдения не всегда позволяют установить личности нарушителей. Кроме того, несовершеннолетние нередко создают поддельные аккаунты для аренды самокатов. Отдельной темой стали курьерские электросамокаты, которые по своим характеристикам фактически относятся к мопедам и не должны ездить по тротуарам.

Однако не все участники эфира поддержали идею ужесточения ограничений. Новосибирский блогер Богдан Киселев неожиданно обвинил в авариях самих пешеходов.

Киселев давно известен своими эпатажными роликами. Он публиковал видео, где ездил по тротуарам на электросамокате со стиральной машиной. А три года назад оказался в центре скандала после того, как проехал по Октябрьскому мосту и выстрелил в воздух сигнальным зарядом из устройства «Оса». Тогда блогера отправили под домашний арест.

Новосибирец известен эпатажными выходками - тут он едет сверху на стиральной машине. Фото: Кадр из видео

В эфире Первого канала он заявил:

— Почему из-за пешеходов должны запрещать электросамокаты? Вы в своем уме? Из-за чего мы должны из-за вас страдать? Я просто не понимаю. 70% ДТП из-за вас, пешеходы, из-за вас. Не из-за нас, самокатчиков, а из-за вас происходят нелепые, глупые ДТП. Просто потому, что вы не смотрите по сторонам, двигаетесь как улитки.

Ведущий Дмитрий Борисов попросил блогера пояснить свою позицию. Киселев ответил, что говорил вполне серьезно и действительно считает, что многие пешеходы сами провоцируют опасные ситуации.

— Надо смотреть по сторонам внимательно, разворачиваться и думать, а нет ли там самокатчика сумасшедшего. Потому что много ДТП было, когда пешеходы виноваты. Я сам никогда не нарушал правила дорожного движения и никому не вредил, — сказал он.

В студии блогера поддерживала его возлюбленная Анастасия Китаева.

«НЕ ВОСПРИНИМАЙТЕ ВСЕ ВСЕРЬЕЗ»

Слова Киселева вызвали резкое неприятие у многих участников программы. Гости и ведущие напомнили, что дискуссия шла на фоне реальных трагедий и историй людей, потерявших близких.

Не поддержали блогера и многие подписчики. После выхода передачи под его публикациями появились десятки критических комментариев.

Сам Киселев позже отреагировал на обсуждение в соцсетях.

— Ребят, не воспринимайте все всерьез, так как это шоу, где у каждого есть свои позиции. Как это приятно осознавать, когда на тебя смотрит большая часть России — друзья, знакомые, родственники, подписчики — и все это обсуждают, — написал блогер.

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