Со дня смерти Янки Дягилевой прошло уже больше 35 лет. Фото: А. КУДРЯВЦЕВ/ Надежда РЫЖКИНА

Янка Дягилева никогда не стремилась к славе. Она не строила карьеру и не пыталась стать голосом поколения. Но именно такой ее запомнили тысячи людей. Со дня загадочной гибели певицы в 1991 году прошло уже больше времени, чем она сама прожила. И спустя 35 лет поклонники продолжают приезжать к ней на Заельцовское кладбище: оставляют письма, привязывают к ограде фенечки, а рядом с могилой даже появилась беседка. Корреспондент КП-Новосибирск побывала на месте и посмотрела, как сегодня выглядит могила Янки Дягилевой.

«ЧЕЛОВЕК НАСТОЯЩИЙ, ТОЛЬКО КОГДА СОВСЕМ ОДИН»

Рассвет ее творчества пришелся не перестройку, эпоху перемен. Яна Дягилева с детства представлялась всем Янкой — подчеркивала свою самобытность. Детство у неё было вполне обычным для позднего СССР: родители-инженеры, школа, кружки, музыка. В шесть лет она хотела заниматься фигурным катанием, но из-за дефекта стоп со спортом не сошлась. А вот музыка — другое дело: Янка выучилась играть на фортепиано и на гитаре. Много читала и уже в первом классе написала своё первое стихотворение. Позже именно тексты стали для неё главным способом выражения.

Никаких планов стать рок-звездой у неё не было. Как и многие будущие участники сибирской сцены, она просто жила в обычной городской реальности, не предполагая, что станет частью культурного феномена. Да и по совету отца училась очень приземленной профессии, на факультете гидротехнического строительства водных путей и портов. Надо ли говорить, что ее это не шибко интересовало? Но зато в вузе она быстро примкнула к ансамблю «Амиго» и даже стала гастролировать.

Янка Дягилева активно участвовала в квартирниках. Фото: А. КУДРЯВЦЕВ

Тогда, в середине 80-х в Новосибирске и Омске начала формироваться так называемая «сибирская рок-сцена». Это была особая среда: подвалы, квартиры, кассеты, минимум оборудования, максимум внутренней свободы. На одном из квартирников Янка познакомилась с ленинградским бардом Александром Башлачевым.

— Пришла Янка на этот концерт и оказалась совершенно в шоке... Башлачёв вроде бы ни с кем особо не общался, а она подошла, что-то ему сказала, типа: «Хочешь, я тебе лисичку нарисую?» Он говорит: «Хочу». Она нарисовала ему лисичку, и как-то там завязала разговор, — вспоминала Анна Волкова, близкая подруга рок-поэтессы.

Башлачёв с тех пор часто приезжал к Янке в Новосибирск, делился с ней новыми песнями, и рядом с ним она чувствовала творческий подъём. Даже ходили слухи об их романе, но оба это отрицали. Янка себе не ставила целью очаровать мужчин и не бегала за ними сама — разве что позже Егор Летов очарует её. Башлачев никогда не говорил, что страдает от депрессии, и после его смерти в 1988 году Янка и сама закрылась, стала скатываться в бездну...

Непростые отношения были и с Летовым — во второй половине 1980-х они фактически стали парой. Многие друзья называли их мужем и женой, а сами музыканты много времени проводили вместе, ездили по концертам, записывали песни и участвовали в жизни сибирского андеграунда.

В 1989 году выходит один из ключевых альбомов — «Продано!», записанный вместе с Егором Летовым. Это сырая, минималистичная запись, которая стала культовой. Позже появятся и другие работы, распространявшиеся в основном на кассетах: «Ангедония», «Домой!», «Деклассированным элементам» и другие записи, часть из которых была издана уже после её смерти.

И все же через несколько лет Янка решила начать сольную карьеру, без контроля с его стороны, хотя ей непросто дался творческий разрыв.

Заметка о Янке Дягилевой в «Комсомольской правде». Фото: предоставлено Новосибирской государственной областной научной библиотекой

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ И СМЕРТЬ ЯНКИ ДЯГИЛЕВОЙ

У Янки был младший брат — Станислав Дягилев-младший. В начале 1980-х он тяжело заболел и, получив травму в больнице, умер совсем молодым. Для певицы эта потеря стала огромным ударом. Именно смерть брата стала первым серьёзным потрясением, которое сильно изменило её характер и мировосприятие.

Вскоре после этого семью постигло ещё одно несчастье — в 1986 году от рака умерла мать Янки, Галина Дементьевна. После смерти матери певица фактически осталась жить с отцом, Станиславом Ивановичем Дягилевым — он умер накануне нового, 2022 года, и похоронен теперь рядом с дочерью…

Янку Дягилеву похоронили 19 мая на Заельцовском кладбище. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

А вот как и отчего умерла сама Янка — неясно до сих пор. Тело ее обнаружили в реке Иня 17 мая, через неделю после ее исчезновения возле дач в Первомайке. «Комсомолка» была первой газетой, которая написала о смерти Янки Дягилевой:

«9 мая Янка была с родственниками на даче. Ушла погулять и не вернулась. Ждали, надеялись — в последнее время Янка была печальна и неуравновешенна. Может быть, куда-то уехала, вернется? В милицию сообщили только в понедельник, тринадцатого…»

Так беседка выглядит изнутри. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Официальной версией следствия тогда назвали смерть от утопления. Была еще версия, что убили хулиганы за привычку Янки высказывать все, что думает, человеку в лицо, без прикрас. Многие не могли поверить, что едва только зажегшейся звезды рока больше нет. А вот друзья вспоминали, что видели её за несколько дней до рокового случая — не разговаривала, не улыбалась…

КАК СЕЙЧАС ВЫГЛЯДИТ МОГИЛА ЯНКИ ДЯГИЛЕВОЙ В НОВОСИБИРСКЕ

19 мая Янку Дягилеву похоронили на Заельцовском кладбище. Она прожила всего 24 года, оставила после себя мало записей — но влияние после нее было огромным. Ее песни слушают до сих пор — уже вне контекста подпольных квартирников, но с тем же ощущением прямоты и боли.

Стена увешана фотографиями. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Из места ее захоронения тоже сделали памятник и место притяжения. Могила находится в северной части кладбища, и нужно немало пройти, не заблудившись на тропинках, до сектора 59н, а там — увидеть указатель на сосне. И от указателя в метрах тридцати издали можно заметить большую деревянную беседку, которая стоит рядом с оградкой.

За годы надгробный памятник менялся несколько раз: сначала стоял простой металлический крест с фотографией, затем появилась мраморная плита с портретом певицы. В сентябре 2020 года, в день её рождения, без торжеств и широкой огласки был открыт нынешний гранитный памятник.

Оградка у могилы увешана фенечками — их привязывают поклонники. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

— Идею памятника предложила Рита Воронова, дочь друзей Янки. Она просто взяла и набросала на бумажке свои мысли. Проект был одобрен и друзьями, и родными Янки. И вскоре воплотился в жизнь. Рита говорила, что она хотела поймать контраст духовной чувственности поэтессы и жесткости окружающего времени, — рассказывал КП-Новосибирск краевед Константин Голодяев.

Со временем белая надпись на граните стерлась. Если приглядеться, там можно увидеть годы жизни Янки и строки: «Будешь светлым лучом, рожденным в тени, или тенью, родившей луч?»

К могиле несут цветы, игрушки, конфеты… Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Беседка изнутри вся оклеена фотографиями. Рядом на дереве висит деревянный почтовый ящик с «тетрадью для Янки», где можно оставить свои стихи или просто записать хорошие слова.

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