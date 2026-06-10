Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
Жителей города в последний рабочий день перед длинными выходными ожидает жара — однако безоблачным небо не будет. Какая будет погода в Новосибирске на 11 июня 2026 года — в нашем материале.
Синоптики предупреждают сибиряков не только о жаре, но также о порывистом ветре, который местами будет усиливаться до штормовых значений во время гроз. Ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы усилятся до 14, а при грозах возможны шквалы до 19.
По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 11 июня температура составит около +18…+20 градусов, а днем +29…+31 градус. По Новосибирской области ночью температура продолжит оставаться в +12…+17, местами до +22, днем же будет +27…+32.
В Новосибирске будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, а местами — гроза. По Новосибирской области кроме дождя ещё возможен град.
Атмосферное давление в Новосибирске составит 742-743 миллиметра ртутного столба.
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