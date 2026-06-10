Юрий Магалиф связал свою жизнь с Новосибирском. Фото: НГОНБ/ Надежда Рыжкина

Сегодня имя Юрия Магалифа знакомо далеко не каждому школьнику. Но те, кто вырос в СССР, наверняка помнят трогательную историю о тряпичной обезьянке Жаконе. Именно эта книга принесла известность писателю, чья собственная судьба оказалась намного драматичнее любой литературной истории. Несмотря на то, что Магалиф родился в Петрограде, свою жизнь он провел в Новосибирске. В материале КП-Новосибирск вспоминаем биографию писателя, а также показываем, как сейчас выглядит его могила.

БИОГРАФИЯ ЮРИЯ МАГАЛИФА

Юрий Магалиф родился 16 июля 1918 года в Петрограде. Его отец был провизором и фармакологом, мать происходила из польского дворянского рода.

— Моя бабка, цыганка-певица, Федосья Трофимовна Дудецкая, по общему мнению, была фантастически красива. В нее без памяти был влюблен старый поэт Алексей Плещеев, а поэт Алексей Апухтин посвятил ей два стихотворения. Мудрено ли, что молодой граф, приехавший из Варшавы учиться в Петербургском университете, влюбился в Фенечку Дудецкую и скоропалительно женился на ней. У них родилась девочка Сонечка, — вспоминал писатель в своих мемуарах.

«Девочка Сонечка» была матерью Магалифа, Софьей Александровной Мицкевич. Она знала несколько иностранных языков, хорошо играла на рояле — до пяти лет маленький Юра говорил преимущественно по-французски, позже освоил русский и даже эстонский язык, которым свободно общался с соседскими детьми на даче под Ленинградом. В доме Магалифов постоянно бывали писатели Борис Житков и семья Маршаков, которые приходились им дальними родственниками.

Детство будущего писателя нельзя было назвать безоблачным. В 1927 году его родители разошлись, и сын остался с мамой. По совету Самуила Маршака мальчика, который тяжело переживал разлуку с отцом, устроили работать в цирк. Так он стал маленьким клоуном и всерьёз задумался об артистической карьере.

В подростковые годы Юрий Магалиф сблизился с семьёй Гариных-Михайловских. Он часто бывал у них в гостях, а некоторое время даже жил в их доме. Большое влияние на него оказала Мария Николаевна Слободзинская — любимая племянница писателя Николая Гарина-Михайловского, которую Магалиф впоследствии называл своей второй матерью. Именно она пробудила в нём интерес к литературе, научила ценить хорошие книги, знакомила с музеями и историей Петербурга, проводя долгие прогулки по улицам и паркам города.

У Юрия Магалифа была непростая судьба. Фото: НГОНБ

Однако впереди его ждали куда более серьёзные испытания.

В 1935 году мать Юрия Магалифа арестовали и отправили в ссылку в Казахстан. Формальной причиной стало дворянское происхождение Софьи Александровны. 18-летнему сыну разрешили поехать с ней. Чтобы выжить, ссыльным приходилось браться за любую работу: перевозить почту, рисовать афиши, строить хозяйственные постройки.

Через год Юрию разрешили вернуться в Ленинград, но матери свободу так и не дали. Позже она покончила с собой, так и не дождавшись возможности увидеть сына снова…

— В 18 лет Юрий Михайлович поступил в театральный институт, закончил его вольнослушателем, т.к. официальных документов он получить не мог, поскольку его мать была осужденная. В июле 1941 года его самого арестовали. Он к тому времени уже был человеком семейным, с трехлетним сыном Александром. Приехали за ним ночью, когда вся семья мирно спала. Он только успел крикнуть с порога жене: «Милочка, ты не волнуйся, скоро все разъяснится, и я приду». Но арестовали его по статье 58, как политически неблагонадежного — при обыске нашли «Стенограмму 1 съезда Союза писателей» с фамилиями Радека, Бухарина, — вспоминала третья жена Магалифа, Тамара Федоровна.

ЖИЗНЬ В НОВОСИБИРСКЕ

Писатель на своем творческом вечере. Фото: НГОНБ

Будущего писателя приговорили к шести годам лагерей. Срок он отбывал под Новосибирском — судьба разъединила его с женой и сыном, которые остались в Москве… После освобождения в 1946 году возвращаться в родной Ленинград не стал — Сибирь стала для него новым домом.

Уже через несколько недель Магалиф устроился в Новосибирскую филармонию мастером художественного слова. Его выступления собирали полные залы: он читал стихи Есенина, Пастернака, произведения русских и зарубежных классиков, гастролировал по всей Сибири, выступал на радио и телевидении. Коллеги вспоминали, что в его репертуаре были сотни произведений, многие из которых он знал наизусть.

Настоящая литературная слава пришла к нему в конце 1950-х годов. Однажды писателя попросили написать детскую сказку — так появилась история о тряпичной обезьянке Жаконе, которая отправляется приносить пользу людям. В 1958 году вышла книга «Приключения Жакони». Тряпичная обезьянка быстро завоевала любовь юных читателей. Правда почему она стала популярна?

— Сказка задумывалась для радиопередачи. Писалась быстро, легко. Она дорога для меня тем, что тряпичная обезьянка действительно существует — живет в коробочке, а коробочка бережно хранится в шкафу. Жаконе более полувека, он единственное, если не считать двух-трех фотографий, напоминание о далеком детстве, о доблокадной ленинградской жизни, к этой тряпичной куколке прикасались материнские руки, — вспоминал Магалиф о своем герое.

После успеха Жакони он продолжил писать, из-под его пера вышли десятки сказок, рассказов, пьес и стихотворений. Всего он создал более 36 произведений, стал членом Союза писателей СССР и лауреатом литературной премии имени Гарина-Михайловского.

При этом сам писатель никогда не забывал о городе, который когда-то встретил его как ссыльного. «Новосибирск стал частью меня самого», — говорил Магалиф. Здесь прошли самые тяжёлые годы его жизни и здесь же он обрёл своё настоящее призвание.

Еще в 1946 году Юрий Магалиф познакомился с концертмейстером новосибирской филармонии Ириной Михайловной Николаевой, своей будущей женой, с которой он прожил 47 лет. Она тоже была ленинградкой, ее родители и старшая сестра умерли во время блокады, а брат погиб в первый день войны. В 1995 году Ирина Николаева умерла. Но вскоре, спустя несколько месяцев, писатель повстречал новую женщину.

— В 1996 году, зимой, случайно встретились Юрий Михайлович и главный врач санатория «Тогучинский» Сергей Иосифович Пыхтин. Сергей Иосифович, будучи человеком очень гостеприимным, сразу же пригласил Юрия Михайловича отдохнуть в санатории. И Юрий Михайлович приехал. Там он много гулял, сочинял стихи, сказки, рисовал. И, конечно, много читал, посещал библиотеку. Я работала тогда в библиотеке, страстно любила поэзию, музыку, — так говорит Тамара Магалиф.

Несмотря на большую разницу в возрасте (а это 41 год), писатель и его поклонница сразу нашли общий язык. Через год поженились. И последние годы своей жизни Юрий Магалиф жил со своей женой душа в душу, легко и весело…

Так могила Магалифа выглядит сейчас. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

КАК СЕЙЧАС ВЫГЛЯДИТ МОГИЛА ЮРИЯ МАГАЛИФА В НОВОСИБИРСКЕ

Юрий Магалиф умер 28 января 2001 года в возрасте 82 лет. Его похоронили на Заельцовском кладбище, недалеко от входа с южной стороны.

На надгробии изображен сам писатель — и его герой Жаконя. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Могилу писателя легко узнать по надгробию, созданному скульптором Владимиром Грачевым. На белом камне высечено лицо Магалифа, а к плечу его прижимается обезьянка. Так Жаконя не оставил своего создателя.

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