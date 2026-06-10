«Воспитатели кричали детям бежать»: мать из Новосибирска добивается компенсации после того, как на ее сына рухнуло дерево

Мальчик восстановился после падения дерева в детcком саду. Фото: Предоставлено мамой ребенка

Осенью 2025 года обычная прогулка в детском саду Первомайского района едва не закончилась трагедией для шестилетнего Вани. На мальчика упала сосна. Ребенок получил черепно-мозговую травму и несколько дней провел в больнице. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, а его мама добивается компенсации через суд.

Воспитательница отвела пострадавшего в медпункт. Фото: Предоставлено мамой ребенка

ЧП произошло 9 октября прошлого года в одном из детских садов Первомайского района. Утром Ольга отвела шестилетнего Ваню в группу, а спустя несколько часов ей позвонила воспитатель.

— Она сказала, что на моего сына упало дерево, он находится в медицинском кабинете. Я сразу выбежала с работы и попросила вызвать скорую, чтобы к моему приезду врачи уже были на месте. Сын лежал в медкабинете с разбитой губой. В больнице ему поставили диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и растяжение мышц шейного отдела позвоночника. Восемь дней мы лежали в больнице, выписали нас в шейном воротнике, — рассказала КП-Новосибирск Ольга.

По словам женщины, мальчика спасло то, что сосна ударила его частью ствола с изгибом. Благодаря этому удалось избежать более тяжелых последствий.

В администрации сказали, что упавшая сосна не была аварийной, но следователи провели свою экспертизу. Фото: Предоставлено мамой ребенка

«МОЙ СЫН ПОДУМАЛ, ЧТО ЭТО ИГРА»

По словам матери, в момент происшествия воспитатели пытались увести детей из опасной зоны.

— Воспитатели кричали детям: «Бегите!», но мой сын подумал, что это игра, и не среагировал. Я благодарна воспитателям, однако после проверки заведующая объявила воспитателю выговор, а младшему воспитателю — замечание за нарушение трудовой дисциплины. Я считаю, что наказывать воспитателей за спасение детей несправедливо, — говорит Ольга.

После происшествия руководство детского сада составило акт о несчастном случае. Однако мать ребенка обнаружила в документе ошибки и подписала его с замечаниями.

Прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«УПАВШЕЕ ДЕРЕВО НЕ СЧИТАЛОСЬ АВАРИЙНЫМ»

В департаменте образования мэрии сообщили, что обследование зеленых насаждений проводилось в 2024 году. Тогда специалисты выявили 23 аварийных дерева, которые были спилены. После этого сотрудники учреждения регулярно осматривали территорию. После ЧП и проверок на территории детсада снесли еще 20 деревьев и кустарников, угрожавших людям.

По данным проверяющих мэрии, дерево, которое упало на ребенка, аварийным не считалось. Развитие стволовой гнили носило скрытый характер и внешне не проявлялось. Ольга рассказала: по запросу следователей провели еще одну экспертизу упавшего дерева.

Ваня мечтает стать изобретателем и готовится к школе. Фото: Предоставлено мамой ребенка

После выписки Ваня еще неделю находился на больничном. По словам матери, первое время его мучили боли в шее и появились проблемы со сном:

— Помогли магнитотерапия и лечебная физкультура. Родители нас поддерживали. Вскоре после травмы мы перевелись в другой детский сад, затем пошли в подготовительную школу. К Новому году закончили реабилитацию, после чего врачи сняли ограничения на посещение бассейна. Сейчас сын активно учится и мечтает стать изобретателем, - говорит Ольга.

С помощью прокуратуры Первомайского района женщина подала гражданский иск в суд.

— Судмедэкспертиза установила легкий вред здоровью. Расследование уголовного дела продолжается. Параллельно рассматривается гражданский иск. Ответчики не признают падение дерева на моего сына, настаивают, что дерево упало рядом. На заседании 8 июня нам показали видео падения дерева на ребенка. Я надеюсь на справедливое решение, — добавила она.

Следующее заседание по делу назначено на август 2026 года в Первомайском районном суде Новосибирска.

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