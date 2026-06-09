10 июня в Новосибирске будет жара +32 градуса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сильная жара никуда не отступает от столицы Сибири. Какая будет погода в Новосибирске на 10 июня 2026 года — в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 10 ИЮНЯ

До конца недели синоптики прогнозируют непривычную для Сибири жаркую погоду — похолодания в ближайшие дни не предвидится. Ветер также будет дуть слабый, около 4-9 метров в секунду.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 10 ИЮНЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 10 июня температура составит около +15…+17 градусов, а днем +30…+32 градуса. По Новосибирской области ночью температура продолжит оставаться в +10…+15, местами до +20, днем же будет +28…+33.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 10 ИЮНЯ

В Новосибирске будет переменная облачность, преимущественно без осадков. По Новосибирской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, ночью по востоку без осадков, днем местами град.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 10 ИЮНЯ

Атмосферное давление в Новосибирске составит 744-745 миллиметров ртутного столба.

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