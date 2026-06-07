Такая ли уж никудышная «Очень плохая училка»: что думают современные учителя о «киношных» коллегах

Учителя в современных фильмах — не всегда образцы для подражания. Фото: Кадры из фильма и сериалов «Олдскул»/«Очень плохая училка»/«Крутая перемена»

Современное кино все чаще показывает учителя не строгим носителем знаний, а уставшим, эмоциональным и далеко не идеальным человеком. В популярных сериалах и фильмах педагоги спорят с учениками, нарушают дистанцию, пытаются стать «своими». Но насколько эти образы похожи на реальных учителей и насколько вообще правильны? Мы обсудили это с педагогом новосибирской школы №86 Натальей Леонидовной Кандратюк — где учителям вели себя достойно с точки зрения нынешних взглядов на воспитание, а что всё-таки делали неверно.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДИСЦИПЛИНА БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ

Одним из самых обсуждаемых образов стала героиня сериала «Олдскул» — пожилая учительница математики Мария Павловна, еще старой закалки, приходит работать в современную элитную школу по приглашению зятя. Она, в соответствии со своим званием «Учитель года СССР», требует железной дисциплины, не терпит телефонов на уроках и уверена: сначала порядок — потом свобода.

Мария Павловна считает, что обучение «по старинке» лучше подходит детям. Фото: Кадр из сериала «Олдскул»

При этом в сериале современная школа показана почти полной противоположностью советской системе: в ней делается акцент на комфорте ребенка, мягкости педагогов и отсутствии давления.

Однако, по мнению Натальи Леонидовны, жесткая дисциплина сегодня уже не может быть универсальным инструментом.

— К каждому ребенку сейчас надо иметь индивидуальный подход. Кому-то нужна строгость, а кому-то — нет. Современные дети уже гораздо хуже реагируют на давление, чем предыдущие поколения. И не в плане того, что дети стали неженками, наоборот, они сейчас, по-моему, вообще ничего не боятся, и могут так ответить учителю, что виноват будет учитель, — рассказала Наталья Кандратюк в разговоре с КП-Новосибирск.

В сериале Мария Павловна считает глупостью новую систему оценок: чтобы не обидеть ребёнка, педагог должен к каждой плохой оценке прибавить ещё и хорошую, например, за поведение. А с зарвавшимися учениками, буквально плюющими ей в лицо, разговаривает с помощью их же методов: может нахально ответить и толкнуть. Зрителю это кажется очень справедливым — поставить на место выскочку. В конце концов, многие ученики сейчас действительно потеряли страх перед педагогами.

А уроки должны быть строгими, а не превращаться в шоу. Фото: Кадр из сериала «Олдскул»

Однако Наталья Леонидовна считает, что в нынешней системе давление сегодня работает хуже, чем умение договариваться.

— Если ребенок привык к прессингу дома — с ним, может быть, и нужно пожестче. А если нет, то можно договориться. И нужно, потому что в таких ситуациях большой соблазн унизить учениками в ответ и сорваться на оскорбление. Нужно спокойно сказать: «Сейчас ты покидаешь класс, о случившемся будут уведомлены родители и директор», — говорит Наталья Кандратюк.

Еще один спорный вопрос современных сериалов о школе — должен ли урок быть развлечением. В «Олдскуле» главная героиня уверена: знания важнее эмоций и шоу. Но реальная школа, по словам Натальи Леонидовны, уже давно ищет баланс.

— Бывает, что знания лучше доносятся через развлечения. И это не только фильмы и видео, а различные интерактив: квесты, игровые задания, опросники. Особенно хорошо, если дети их сами готовят — так и интереса у них больше и лучше запоминается материал. Но все-таки главная задача школы остается образовательной, и это надо помнить!.

«В РЕАЛЬНОСТИ БЫЛ БЫ СКАНДАЛ»

Совсем другой образ показывает фильм «Очень плохая училка» с Кэмерон Диас. Его героиня Элизабет для детей на первый взгляд вообще антипример: приходит на уроки с похмелья, включает детям фильмы вместо занятий, а сама спит весь урок. Грубит коллегам, орёт на учеников и в открытую говорит, как их презирает.

Героиню Кэмерон Диас при всем желании сложно назвать хорошим педагогом. Фото: Кадр из фильма «Очень плохая училка»

Почему? Свою работу Элизабет откровенно ненавидит, но работать вынуждена ради денег, ведь её бросил богатый жених. И всё ещё грезя найти мужчину, который бы её обеспечивал, после школы она делает то, что сейчас современных родителей просто триггерит: ходит по барам, а позже — публично моет машины на автомойке в откровенно наряде, чтобы собрать деньги на пластическую операцию..

И несмотря на это, ученики к ней в итоге… тянутся! А Эми - правильная и добросовестная коллега Элизабет - в глазах зрителей оказывается менее интересной. Потому что героиня Диас — более живой, на их взгляд, человек.

Однако для Натальи Леонидовны такой образ скорее обиден.

— Конечно, это плохой образ учителя. Меня особенно задевает мысль, что харизматичный нарушитель правил в кино часто оказывается симпатичнее нормального учителя. Но тут есть важный момент: учитель — такой же человек с правом на личную жизнь. Однако он все-таки публичная фигура и должен следить за своим поведением, репутацией.

А сегодня (да и раньше) такая выходка вызвала бы скандал. Фото: Кадр из фильма «Очень плохая училка»

Плохие поступки Элизабет на этом не заканчиваются. Желая получить премию за высокие баллы своего класса на госэкзамене, она сначала начинает натаскивать учеников и даже усиленно готовиться. Но когда те пишут пробники на низкий балл, героиня Диас крадет ответы на экзамены у профессора штата. Еще и травит правильную Эми, которая пытается разоблачить махинации коллеги, но в итоге сама попадает под арест. А в финале же Элизабет быстро чудесным образом меняется, отказывается и от увеличения груди, и от брака с богачом, очаровавшись школьным физруком.

— В реальности это всё закончилось бы крупным скандалом и наказанием. Учитель вести себя так не должен, и все-таки в нашей работе должна быть любовь к детям. Без неё никак, как и без чувства призвания, — говорит Наталья Кандратюк.

«ИСКРЕННЕ СОПЕРЕЖИВАТЬ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ»

А вот сериал «Крутая перемена» педагогу оказался ближе. Его главный герой в исполнении Никиты Ефремова — молодой преподаватель литературы Андрей, который умеет находить подход и к подросткам, и к заключенным в вечерней школе при колонии. Он не строит из себя строгого начальника, а разговаривает с учениками как с людьми. При этом история у педагога тяжёлая: мать, в прошлом учитель, умерла, отец в тюрьме, бизнес прогорел; тяготеет над ним и дом семьи, который поскорее хочется продать.

По ходу сериала Андрей много и часто врет: говорит, что в его доме якобы жил Пушкин, чтобы набить цену, снова пытается очаровать свою первую любовь Ольгу, которая сейчас работает директором школы, вызывая ревность её мужа, потом заводит интрижку с женой самого опасного зэка колонии.

Герой Ефремова может найти общий язык и со школьниками, и с заключенными. Фото: Кадр из сериала «Крутая перемена»

Но вот как педагог в пределах школы он почти что идеален.

— Этот образ неоднозначный, но очень близкий. Такой образ современного педагога — внимательного, умеющего слышать и поддерживать — гораздо понятнее. Он с детьми говорит мягко, на равных, умеет заинтересовать предметом, искренне умеет слушать о чужих проблемах. Для детей сейчас гораздо важнее ощущение, что учитель хочет помочь. Если у нас раньше главным считались знания и дисциплина, то теперь — способность договориться с ребенком, — говорит Наталья Кандратюк.

Однако и его образ не лишен изъянов. Фото: Кадр из сериала «Крутая перемена»

С другой стороны, учитель иногда слишком часто вовлекается в проблемы учеников. В семейный конфликт между собой и Ольгой он втягивает и ее дочь Таню — а она учится в его классе. Но в этом сериал показывает важную мысль: Андрей становится хорошим учителем не потому, что идеально соблюдает правила, а потому что постепенно начинает искренне переживать за учеников и всех окружающих. А для современного учителя эмпатия — это главная ценность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX