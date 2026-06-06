Жара будет стоять весь день. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в воскресенье, 7 июня, установится аномально теплая погода. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью температура составит +16…+18 градусов, днем воздух прогреется до +30…+32 градусов. Осадков не ожидается, будет переменная облачность и слабый ветер юго-восточного направления 3–8 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ НА 7 ИЮНЯ

Уже утром в городе сохранится облачность с прояснениями и около +17 градусов, однако к середине дня жара усилится. При этом дождей синоптики не прогнозируют.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 7 ИЮНЯ

Похожая погода сохранится и в понедельник, 8 июня. Ночью температура опустится до +17…+19 градусов, днем вновь ожидается до +29…+31 градуса. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 7 ИЮНЯ

Синоптики также предупреждают: с 7 по 11 июня в регионе сохранится высокая пожароопасность 4 класса. В эти же дни ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 7 ИЮНЯ

По данным специалистов, жара продержится в регионе как минимум несколько дней подряд.

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