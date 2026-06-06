«После гибели пяти человек трассу срочно почистили»: адвокат водителя, обвиненного в страшной аварии, требует проверить дорожников

Пять пассажиров погибли в аварии. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области адвокат водителя, обвиняемого в смертельном ДТП, просит проверить дорожников , ответственных за содержание трассы, где произошла авария. Напомним, 14 марта около восьми вечера водитель микроавтобуса «Мерседес-Бенц» ехал из Новосибирска в сторону Кемерово. На 109-ом километре Болотнинского района автодороги P-255 «Сибирь» он не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с фурой.

Пять пассажиров погибли. Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Мужчину, сидевшего за рулем микроавтобуса «Мерседес-Бенц», задержали. Он находится под домашним арестом.

- Когда произошло ДТП, естественно, об этих обстоятельствах стало известно всем, в том числе дорожным службам. В итоге в момент осмотра места ДТП, когда еще не все протоколы были составлены, дорожные службы начали очищать данную территории от снега и гололеда, начали посыпать песчано-гравийной смесью, реагентами против обледенения. Почему дорожные службы не привлекли к ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог в зимнее время, вопрос остается открытым. Я приехал на место 15 марта, и дорога уже была идеально вычищена. Именно так, как должна быть по требованиям к содержанию дорог в зимнее время, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Чепиков, адвокат обвиняемого. - Также я ходатайствовал о проведении дополнительной судмедэкспертизы, чтобы понять, насколько квалифицированно была оказана медпомощь пострадавшим, но мне было отказано.

Водитель Мерседеса вину в ДТП признает. Как говорит адвокат, недавно была назначена судебно-автотехническая экспертиза. Один из вопросов, который поставили перед специалистом: «Мог ли гололед стать причиной аварии?».

- Я спрашивал, почему не был составлен акт о несоответствии содержания дороги в зимний период. Мне так на него и не ответили. В итоге я обратился в прокуратуру с просьбой проверить организации, в ведении которых находится автодорога.

На днях адвокату пришел ответ из прокуратуры.

- Уголовно-процессуальной проверки в отношении должностных лиц организации, обслуживающих автомобильную дорогу Р-255 «Сибирь», на предмет наличия в их действиях признаков преступления, предусмотренных статьями «Халатность» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» не проводилась, оснований для проведения таких поверок не установлено, - сообщается в официальном документе.

Адвокат отправил повторное обращение в прокуратуру с просьбой обратить внимание на его все его доводы.

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