Кредит на море летом, пустой кошелек осенью: экономист объяснила, как избежать ошибок при планировании отпуска

Летом мы готовы тратить больше, чем в другие сезоны.

Лето не зря порой называют маленькой жизнью. За это короткое, особенно в Сибири, время, хочется успеть все: съездить в отпуск, сходить на фестивали, выбраться на природу, порадовать детей развлечениями. Но вместе с яркими впечатлениями приходят и дополнительные расходы. По статистике, летом траты семейного бюджета увеличиваются примерно на 10% по сравнению с другими сезонами. Как же провести отпуск хорошо, а к осени не остаться без гроша в кармане? Об этом КП-Новосибирск рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории НГУЭУ и финансовый консультант Елена Клицова.

«ГЛАВНАЯ ОШИБКА ЛЕТА — ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАТЫ»

Летом люди чаще принимают необдуманные финансовые решения. Тратят больше обычного, а когда денег начинает не хватать, принимают решения, опираясь на эмоции. И самая распространенная ошибка — оформление кредита на отпуск.

— Беззалоговые потребительские кредиты остаются дорогими, а в условиях высоких процентных ставок переплата может оказаться весьма существенной. В итоге несколько недель отдыха могут обернуться месяцами финансовых ограничений. Идеальный вариант — готовиться к отпуску заранее, желательно за несколько месяцев, а не за несколько недель до поездки, — рассказала КП-Новосибирск Елена Климцова.

Эксперт советует еще в начале года определить сумму, которую семья готова потратить на летний отдых, и постепенно откладывать деньги. При планировании бюджета важно разделить расходы на категории: транспорт и билеты, проживание, питание, развлечения, сувениры. И отдельно выделить резервный фонд — еще 10-15% от запланированной суммы:

— Эти дополнительные деньги никогда не будут лишними. Они могут понадобиться на лекарства, медицинскую помощь, изменение маршрута или другие форс-мажорные обстоятельства.

БИЛЕТЫ НА НОЧНЫЕ ТУРЫ ДЕШЕВЛЕ

Пытаясь сэкономить, можно попасть в другую ловушку. Летом резко возрастает активность мошенников — особенно популярны поддельные сайты с «горящими турами» и невероятными скидками. Поэтому Елена Климцова советует приглядеться: если цена путешествия слишком привлекательна и гораздо дешевле привычного, стоит насторожиться.

— Когда тур предлагают на 50 процентов дешевле рынка и больше, это уже повод проверить информацию особенно внимательно. Перед покупкой необходимо изучить отзывы, проверить компанию. При этом выгодные предложения на рынке действительно могут быть в силу того, что тур вовремя не был продан, либо кто-то из туристов в последний момент отказался по каким-то причинам. Но, напоминаю, это все нужно проверять и по возможности обращаться к крупным турагентствам, — предупреждает эксперт.

Но можно спланировать себе путешествие самостоятельно. Этот вариант сократит расходы, но требует от туриста опыта и еще большей финансовой дисциплины. Надо заранее позаботиться о бронировании жилья, покупке билетов и оформлении медицинской страховки. Особенно важно не экономить на страховом полисе при поездках за границу.

— За рубежом медицинская помощь может стоить очень дорого. Поэтому страховка должна быть обязательным пунктом расходов. Покупку билетов тоже не стоит откладывать, их нужно купить за несколько недель перед поездкой. В путешествиях есть такой лайфхак — «правило вторника»: если покупать билеты в середине рабочей недели, это может быть выгоднее по стоимости, чем если их покупать в конце недели и на выходных, когда выше активность покупателей. Еще утренние и ночные рейсы стоят дешевле дневных. В общем, чем больше времени остается до путешествия, тем выше вероятность найти выгодные предложения, — говорит Елена Климцова.

СПОРТ НА ТРАВЕ И КИНО С УТРА

Нужно ли соблюдать строгий бюджет на отдыхе? Универсального ответа здесь нет.По словам эксперта, если семья располагает строго ограниченной суммой, лучше заранее определить лимиты по основным категориям расходов. Но если финансы позволяют выйти за рамки и не разориться, то чрезмерно жесткие рамки могут только испортить впечатления от отдыха.

Однако есть советы, как убить двух зайцев: и рубль сберечь, и отдохнуть с пользой для себя. Жаркая погода в этом деле главный помощник.

— Лето хорошо тем, что позволяет заменить фитнес-клуб на открытый воздух и заниматься спортом в парках. На пляже тоже можно сэкономить, если брать свои перекусы и воду — то же правило работает и на улицах. В городе летом полно развлекательным мероприятий, и многие из них бесплатные. Если идете в кино, берите билеты на утренние сеансы — они всегда дешевле, — перечисляет Елена Климцова.

КЭШБЕК — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД

Отдельное внимание Елена Клицова уделяет грамотному использованию банковских продуктов. Она советует выбирать карты с выгодными категориями кэшбэка и регулярно отслеживать предложения банков.

— Некоторые категории особенно актуальны летом: путешествия, кафе и рестораны, покупки в торговых центрах. Уместно держать в кармане несколько карт разных банков, чтобы охватить таким образом больше категории кэшбэка. Я это заранее планирую: в конце месяца открываю приложение разных банков и прописываю себе: например, в этом месяце у меня есть развлечения — оплачиваю их строго этой картой, чтобы получить на нее кэшбэк, с другой — оплачиваю кафе. Если предстоят какие-то крупные покупки, то желательно пользоваться несколькими картами. Потому что по одной карте может быть три тысячи рублей в месяц возврат, по другой — уже пять тысяч. Если у вас есть кредитные карты, можно тоже использовать беспроцентный период, чтобы не переплачивать за покупки, — говорит эксперт.

А еще летом люди активно пользуются сервисами аренды автомобилей, самокатов, подписками на онлайн-сервисы и различными приложениями. Для таких операций финансовый консультант рекомендует оформить отдельную виртуальную карту:

— На нее следует переводить только ту сумму, которая необходима для конкретной покупки или услуги. Если мошенники получат доступ к данным такой карты либо сервис неожиданно спишет деньги за подписку, основные средства останутся в безопасности. Это же пригодится, если вы хотите оформить подписку на пробный период. Ведь подписаться проще простого, а вот отписаться — целый квест. И чтобы после завершения пробного периода сервис не начал списывать деньги, подписаться на него лучше тоже с виртуальной карты, где лежит минимальная сумма денег. Если на счете нет средств, списание просто не произойдет.

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