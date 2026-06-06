«Ты будешь со мной или ни с кем»: новосибирец поджег машину бывшей, отказавшейся выйти за него замуж

Мужчину задержали через два месяца после поджога. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

ЧП произошло на одном из новосибирских СТО: там в апреле огонь уничтожил 15 автомобилей. А на днях полиция задержала подозреваемого в поджоге: им оказался 42-летний мужчина. Новосибирец заявил, что пытался отомстить бывшей возлюбленной, уничтожив ее машину. Журналист КП-Новосибирск связался хозяйкой сгоревшего авто— 34-летней жительницей Новосибирска Елизаветой. Сибирячка уверена: причина мести — ее отказ выйти замуж.

«СНАЧАЛА БЫЛИ ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ»

История началась в мае 2025 года. По словам Елизаветы, она познакомилась с тем самым мужчиной через общих знакомых.

— Сначала было внимание, подарки, цветы. Лето у нас прошло замечательное: мы вместе летали в Армению на мой день рождения 2 августа,— вспоминает Елизавета. — Потом человек начал вести себя странно. Я так подозреваю, что он начал употреблять. Осенью он уже не давал мне уйти. Он постоянно угрожал, давил, было страшно.

К декабрю Елизавета решилась расстаться:

— Когда стало уже невозможно, я вообще перестала с ним общаться.

«Я ОТДАЛА ЕМУ КОЛЬЦО И СКАЗАЛА: «НЕТ»

Однако на этом история не закончилась. Перед Новым годом мужчина снова появился в ее жизни.

— Он просил дать ему последний шанс. Говорил: «Давай помиримся, я сделаю тебе предложение, у нас все будет хорошо». И я опять человеку поверила, — признается Елизавета.

7 февраля мужчина организовал романтический сюрприз в Сосновом Бору:

— Он заранее связался с моей мамой, дочкой и друзьями. Мне закрыли глаза, привели в зал, где играла музыка, были цветы и кольцо. Он сделал предложение.

Но к тому моменту отношения уже фактически были закончены.

— Мы с декабря уже не были вместе. Видимо, он просто не знал, как еще попытаться меня вернуть. При всех я согласилась и сказала «да», но через неделю поняла, что этого не будет. Я отдала ему кольцо и сказала: «Извини, нет».

По словам сибирячки, именно после этого мужчина снова начал угрожать.

— Он писал, что я не буду ни слышать, ни видеть, угрожал облить меня кислотой. У меня есть сообщения, где он об этом пишет, — вспоминает Елизавета. — Но я не понимала, за что именно должна была отвечать. Создавалось ощущение, что человек придумал себе какую-то собственную реальность. На любое мое «нет» он отвечал: «Ты будешь со мной или ни с кем».

По словам Елизаветы, страх стал настолько сильным, что она решила уехать:

— Я покинула страну. Потом вернулась ненадолго и переехала жить в другой город. Сейчас продаю квартиру в Новосибирске, потому что мне страшно здесь находиться.

По словам Елизаветы, мужчина не только угрожал ей, но и следил за ее передвижениями.

— Мне на телефон пришло уведомление, что рядом используется устройство для отслеживания. Я нажала кнопку воспроизведения звука и начала искать. В итоге нашла устройство под номером машины, возле региона. Оно было примотано изолентой. Такая круглая штука. Видимо, отслеживала мое местоположение, — рассказывает сибирячка.

По словам Елизаветы, устройство до сих пор хранится у нее дома.

«Я ПИСАЛА ЗАЯВЛЕНИЯ»

Елизавета утверждает, что неоднократно обращалась в полицию:

— Он разбивал мне телефоны, выкидывал меня из машины, забирал автомобиль. Я писала на него несколько заявлений в полицию.

Автомобиль, который впоследствии сгорел, Елизавета отправила в ремонт после очередного конфликта:

— Он сломал переключатель поворотников. После этого я отвезла машину на СТО и улетела во Вьетнам. Я предупреждала сотрудников СТО, что бывший мне угрожает, просила быть внимательнее. Мне отвечали, что на территории есть камеры и охрана, переживать не о чем, — отмечает Елизавета.

Машина оставалась в сервисе, поскольку одна из заказанных деталей не подошла и ожидалась новая.

— Потом мне позвонили и сообщили, что машина сгорела.

Свой автомобиль Елизавета оценивает примерно в 2,5 миллиона рублей.

— Пострадала не только я, пострадали и другие люди. Это огромный ущерб — моральный и материальный. Я до сих пор живу словно в страшном сне. Жду суда и надеюсь, что эта история наконец закончится. Сейчас для меня самое главное — чтобы человек ответил за все, что сделал, и был наказан по закону. И надеюсь получить компенсацию за автомобиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Упала с четвертого этажа, пытаясь сбежать от него»: новосибирца, обвиненного в смерти бросившей его женщины, задержали

«Бил сутки и побрил налысо»: суд обязал мажора из Казахстана вернуть сына бывшей девушке, обвинившей его в побоях

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX