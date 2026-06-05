«Он настоящий акробат»: в Новосибирском зоопарке у маргаев родился детеныш

У пары маргаев из Новосибирского зоопарка родился детеныш. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило пополнение: у магаев родился детеныш. Малыш появился на свет еще 19 февраля 2026 года, но сотрудники зоопарка рассказали об этом в соцсетях только сейчас.

- Родился настоящий воздушный акробат — детеныш маргая! Для пары маргаев этот малыш стал уже третьим детенышем, - отметили в Новосибирском зоопарке.

Детеныш маргая появился на свет в Новосибирском зоопарке. Видео: Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило

Маргая не зря называют кошкой-акробатом: эта дикая кошка родом из Южной Америки известна своей необыкновенной ловкостью. Маргай проводит большую часть своей жизни не на земле, а высоко в кронах деревьев. Там ему нет равных: зверек легко передвигается по самым тонким веткам, совершает прыжки до 9 метров в длину и до 6 метров в высоту. Маргай даже может висеть на ветке, держась только задними лапами. Секрет такой необычайной ловкости кроется в его длинном хвосте, который служит идеальным балансиром и составляет более половины длины тела животного.

Несмотря на свои относительно небольшие размеры, маргай является настоящим хищником. В дикой природе он охотится на птиц, белок и даже обезьян. Для успешной охоты зверек использует хитрый прием: он умеет искусно имитировать крики детенышей тамаринов, тем самым заманивая добычу поближе.

Сейчас родившийся в зоопарке чувствует себя хорошо, постепенно осваивает все навыки, которые присущи представителям этого уникального вида. Его появление стало важным событием для сохранения популяции маргаев.

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