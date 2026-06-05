«Авто полыхало, были слышны хлопки»: бригада скорой помощи спасла водителя из горящей машины в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники скорой помощи спасли водителя из горящего автомобиля. Фото: Минздрав Новосибирской области

Утром 5 июня 2026 года в Новосибирске на улице Ипподромской случилась страшная авария. 21-летний водитель «Рено Логан», двигавшийся от площади Будагова к улице Военной, потерял управление. По предварительным данным, молодой человек уснул за рулем, его машина врезалась в световую опору. Сразу после удара автомобиль начал гореть.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, свидетелями происшествия стали сотрудники скорой помощи, которые в тот момент везли пациентку в больницу. Фельдшер Светлана Хорошилова, медбрат Артем Чернов и водитель Павел Пресняков остановили свою машину и бросились на помощь.

- Было, конечно, страшно за свою жизнь и за жизнь мужчина в горящей машине. Он был в сознании, пытался сам покинуть машину. Мы его на щите отнесли на газон, начали оказывать помощь. Через считаные секунды автомобиль уже полыхал, словно факел. Были слышны хлопки, - поделилась фельдшер Новосибирской станции скорой медицинской помощи Светлана Хорошилова.

Как отметили медики, остальные водители проезжали мимо, не останавливаясь для оказания помощи.

- Если бы мы не подоспели, мужчина мог получить сильные ожоги или погибнуть, - добавила фельдшер.

Через семь минут на место прибыла еще одна скорая помощь, которая забрала пострадавшего в медицинское учреждение. Вместе с ним в больницу доставили и пациентку, которую медики везли изначально.

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