Мать спасли, а она отказалась от дочки: сибирячка перепутала беременность с климаксом и выносила ребенка вне матки

Женщина не поняла, что беременна. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительница Новосибирской области думала, что у нее начался климакс. Было за 40, и восприняла прекращение цикла, как должное.

Рос живот — списывала на лишний вес. Мучала изжога — ходила к гастроэнтерологу. И, вдруг, врачи ошарашили - оказалось, что у нее в брюшной полости, между петлями кишечника, семь месяцев росла девочка: «Вы - беременны!».

Уникальную историю КП-Новосибирск рассказала, руководитель акушерского стационара Новосибирской областной клинической больницы Елена Серебренникова.

РОЖДЕНИЕ АНГЕЛА

Обычно такие внематочные беременности заканчиваются трагедией. Плод давит на органы, сосуды рвутся. Мать умирает от кровотечения за 10–15 минут. Ребенок — вместе с ней.

— Как правило, это все заканчивается массивными кровопотерями - мамочка погибает. Мы нашли буквально несколько случаев с благоприятным исходом по литературным данным, — прокомментировала КП-Новосибирск Елена Серебренникова.

История из Новосибирска в итоге вошла в эту самую редкую статистику. Спасли и мать, и дочку. В Новосибирской областной больнице на эти роды собрали огромную бригаду. Работали хирурги, акушеры, реаниматологи. Родоразрешали женщину на 34 неделе беременности.

— Нам удалось ситуацию взять под контроль. Женщина осталась живая. Ребенок живой. Ее назвали Ангелина, Ангел, - говорит врач.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ

Мать выжила. Девочка выжила. Но…. женщина отказалась от дочки. Сразу, в родзале. И имя - Ангелина – дали уже врачи, а не мама.

— Она действительно - ангел, красивая, хорошая девчонка, — вздыхает врач.

Кстати, ребенок хоть и родился недоношенным, весом всего в полтора килограмма, но без патологий.

И все-таки у этой истории — светлый финал. Ангелину сразу забрали в приемную семью.

- Ей достались хорошие родители. Это было год назад, и сейчас мы можем точно сказать, что у девочки все замечательно, — говорит Елена Серебренникова.

ЧУДО МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

Такие роды бывают очень редко. В мировой медицинской литературе не наберется и двадцати случаев. В России похожее было в 2020-м в Воронежской области.

Там 38-летняя жительница родила девочку на 34 недели беременности – она также до последнего не подозревала, что в положении. Врачам удалось спасти и мать, и дочь. Чтобы понять, насколько уникальный этот случай, всмотритесь в статистику.

Беременность в брюшной полости встречается примерно в 1,4% случаев внематочной беременности. В то же время внематочная беременность - это не более 1-2% случаев от всех беременностей. А уж чтобы это закончилось благополучно…

Так что появление на свет Ангелины - действительно чудо. И хорошо, что у этого чуда теперь есть любящие мама и папа.

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