«Летальность 50%, а вакцины пока нет»: вирусолог Чепурнов оценил риски попадания нового варианта лихорадки Эбола в Россию

Новым вариантом Эболы заболели уже больше 360 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С середины мая в Африке снова вспыхнула лихорадка Эбола. Всемирная организация здравоохранения уже объявила ситуацию чрезвычайной — на сегодняшний день уже выявили более 360 случаев заболевания, а 62 заболевших умерли. Насколько велик риск, что лихорадка доберется и до России? Чем опасен новый вариант вируса и может ли Эбола когда-нибудь начать передаваться по воздуху, КП-Новосибирск объяснил вирусолог Александр Чепурнов.

«ОСОБЕННО ОПАСНЫ ПОСЛЕДНИЕ СТАДИИ БОЛЕЗНИ»

Лихорадка Эбола остается одной из самых опасных вирусных инфекций в мире. Ее течение очень тяжелое, а летальность классического варианта достигает почти 90%. Во время масштабной вспышки 2014 года в Западной Африке заболели более 25 тысяч человек, а примерно половина инфицированных погибла.

— Сейчас проблема крайне напряженная. Причём она напряженная настолько, что ВОЗ объявил это чрезвычайной ситуацией международного значения, опасаясь распространения вируса из-за миграции населения. Отмечу, что в данном случае распространение имеет не относительно привычный вариант вируса, штамм Заир, который мы имели в тот раз, а более легкий, с красивым названием Бундибуджио. Но эта легкость тоже относительная — у него до 50% летальности. А поскольку он по своему иммунному портрету отличается, то вакцины для него нет, в отличие от заирского штамма, который мы победили, — рассказал КП-Новосибирск профессор вирусологии, главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Хорошая новость заключается в том, что Эбола не передается воздушно-капельным путем так же легко, как грипп или коронавирус.

— Вирус передается только при тесном контакте с биологическими жидкостями больного. Особенно опасными становятся поздние стадии болезни, когда возникают тяжелые геморрагические проявления, то есть излияния крови на теле человека, рвота. И в этих жидкостях огромное количество вируса. Поэтому в большинстве случаев вирус передается, если персонал, который работает с такими больными, не обладает достаточными защитными средствами. Или это просто родственники, которые, используя традиционные для Африки методы погребения, заражаются от погибшего, — говорит Александр Чепурнов.

МОЖЕТ ЛИ ВИРУС ПОПАСТЬ В РОССИЮ?

В Россию и конкретно в Сибирь вирус попасть может — к сожалению, полностью исключить такой риск нельзя. По словам Александра Чепурнова, главную угрозу представляют международные перевозки и миграционные потоки. Но в таком случае возможен завоз одного или нескольких зараженных людей, а не массовая вспышка.

— В эпидемиологическом отношении Эбола более спокойна, чем коронавирус. Но, напомню, что у коронавируса только два процента летальных исходов. Известно, что один из заболевших уже был выявлен в Бразилии. И США, например, усилили контроль за прибывающими из Африки пассажирами. Особое внимание уделяется людям, которые могли контактировать с заболевшими — инкубационный период болезни может составлять от двух до 18 дней, — говорит Александр Чепурнов.

Еще важный момент: несмотря на то что в реальных вспышках воздушно-капельная передача Эболы не была подтверждена, лабораторные эксперименты показывали возможность аэрозольного заражения.

— Есть две публикации: американская и российская. В американской описано, как над больной обезьяной разместили защищенную от прямых контактов клетку со здоровой обезьяной, и та заболела. Это означает, что все-таки некие воздушные потоки провели в аэрозоле, инфицированное от больной обезьяны к здоровой. Ну а в нашей работе вообще было показано о том, что даже простой аэрозоль, а не какая-нибудь боевая рецептура, прекрасно заражал обезьян в эксперименте. Поэтому опасность заключается в том, что если вдруг произойдут какие-то мутации, то здесь имеется такое угрожающее пятнышко. Пока пятнышко, потому что вирус не очень мобильный, — подытоживает Чепурнов.

Пока такие случаи остаются исключительно лабораторными наблюдениями и не отражают реальную эпидемиологическую ситуацию. Однако специалисты внимательно следят за возможными изменениями вируса.

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