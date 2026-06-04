5 июня в Новосибирске будет жара под +29 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сибиряков ждут солнечные дни, которые позволят насладиться теплом и отдыхом на свежем воздухе. Однако вместе с жарой специалисты рекомендуют не забывать о мерах предосторожности и внимательно следить за самочувствием. УФ-индекс днем обещает быть высоким — 6-7 баллов, надо надевать головной убор и пользоваться солнцезащитным кремом. Какой будет погода в Новосибирске на 5 июня 2026 - в нашем материале.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НОВОСИБИРСКЕ 5 ИЮНЯ

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 5 июня температура составит около +15…+17 градусов, в пригороде до +12…+14. Днем будет +27…+29 градуса. По Новосибирской области ночью температура продолжит оставаться в +12…+17, местами до +6…+11, днем же будет +27…+32.

ОСАДКИ В НОВОСИБИРСКЕ 5 ИЮНЯ

В Новосибирске будет малооблачно и без осадков. По Новосибирской области ожидается такая же погода.

ДАВЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКЕ 5 ИЮНЯ

Атмосферное давление в Новосибирске составит 746-747 миллиметров ртутного столба.

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