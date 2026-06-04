«Медведь пытался съесть дрон»: новосибирский фотограф снимает диких животных в Арктике

Фотограф всегда мечтал снимать арктических животных. Фото: Вадим Махоров

Новосибирский фотограф Вадим Махоров побывал во многих уголках мира, однако особенным местом для него стала Арктика. Этот регион привлекал сибиряка задолго до первых экспедиций своей труднодоступностью, уникальной природой и возможностью увидеть то, что недоступно большинству людей. О своем путешествии и съемках вадим Махоров рассказал КП-Новосибирск.

Этот регион привлекал его задолго до первых экспедиций. Фото: Вадим Махоров

«АРКТИКА БЫЛА ЧЕМ-ТО ДАЛЕКИМ И НЕДОСТУПНЫМ»

- Арктика для меня всегда была чем-то далеким и недоступным и манила тем, что туда попадает очень мало людей. Часто это люди из какого-то профессионального круга — полярники, метеорологи, геологи. То есть, чтобы туда попасть, мало быть обычным туристом. Я всегда думал, что там, где бывает меньше людей, можно найти какие-то уникальные места, - рассказал Вадим.

Знакомство с Арктикой началось с поездки на Северный полюс. Фото: Вадим Махоров

Фотограф признается, что всегда мечтал снимать арктических животных и пейзажи. А серьезное знакомство с Арктикой началось именно с поездки на Северный полюс. В составе экспедиционной команды он побывал там на атомном ледоколе.

До этого Вадим уже несколько раз бывал в арктических регионах, включая Мурманск и Норильск. Однако под настоящей Арктикой он подразумевает еще более северные и труднодоступные территории. По словам фотографа, именно логистика остается главным препятствием для путешествий по Арктике.

ЛЕТО В АРКТИКЕ ОКАЗАЛОСЬ НЕ ТАКИМ СУРОВЫМ

Интересный момент: вопреки распространенному мнению, Вадим не сталкивался в Арктике с экстремальными погодными условиями. Как житель Сибири, он привык к сильным морозам и бывал в более суровых условиях.

Как житель Сибири он привык к сильным морозам. Фото: Вадим Махоров

- Во время поездок температура в Арктике летом зачастую держалась на уровне +10-15 градусов, а на Северном полюсе в июле была около нуля. Летом там вполне комфортно, тогда как в горах погодные условия оказываются гораздо тяжелее из-за сильных ветров и буранов, - рассказал Махоров.

«МЕДВЕДЬ ПОПЫТАЛСЯ СЪЕСТЬ МОЙ ДРОН»

Значительная часть арктических съемок фотограф делает с дронов.

Значительная часть арктических съемок фотографа ведется с дронов. Фото: Вадим Махоров

- Где нахожусь, когда управляю дроном, зависит от того, какого рода экспедиция. Если это морская экспедиция, то бывает часто, что я нахожусь на судне либо на лодке. А если говорить про съемку диких животных, например, медведей, моржей, особенно с дрона, то тут очень важно, чтобы этим дроном животных не испугать, - отметил фотограф.

По словам Махорова, в противном случае такие съемки теряют смысл. Он подчеркнул, что съемка животных с дрона должна быть максимально аккуратной, чтобы звери привыкали к аппарату и не испытывали страха или стресса.

Съемка животных с дрона должна быть максимально аккуратной. Фото: Вадим Махоров

Однажды во время съемок фотографу пришлось столкнуться с неожиданной реакцией белого медведя.

- Медведи пытались повредить или как-то взаимодействовать с техникой. Они меня совершенно не боялись, лежали на крыльце заброшенного дома, а я подлетал все ближе и ближе. Они смотрели и никак не реагировали. Но я, видимо, достаточно близко подлетел, и медведь попытался съесть мой дрон. Я вовремя сумел отвести дрон подальше, - вспоминает Вадим.

При этом Махоров отметил, что больше не стал бы подлетать к животным настолько близко, поскольку не считает правильным беспокоить медведей ради эффектных кадров. По его наблюдениям, в тот момент животные не проявляли признаков страха или агрессии и воспринимали дрон как обычную птицу.

Новые поездки уже запланированы. Фото: Вадим Махоров

Новые поездки уже запланированы: в июле Вадим снова поедет на Северный полюс, а в сентябре планирует экспедицию на Чукотку, где будет снимать документальный фильм.

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